Tana per Sinner: è bastato un solo passo falso

Jannik Sinner, un passo falso e la verità è venuta a galla: ecco come stanno davvero le cose.

Lei non è più tornata sui propri passi. Coerente, quanto meno. Non si è preoccupata di tornare a seguire Jannik Sinner sui social network, decisione che, in un primo momento, ha destabilizzato, e non poco, i tifosi. Perché è strano, in effetti, che due fidanzati si ignorino sul web, a meno che, s’intende, qualcosa nella relazione non funzione come invece dovrebbe.

Pare che fra loro sia tornato il sereno, ma Anna Kalinskaya non ha comunque voluto saperne di rimettere il like levato durante la crisi – ammesso che effettivamente ce ne sia stata una – alla pagina del suo fidanzato. Ancora oggi, dunque, continua a non seguire il suo profilo ufficiale su Instagram, mentre il tennista, dal canto suo, le è rimasto fedele e non ha mai smesso di “spiarla” attraverso il social che fa parte del gruppo Meta.

Sembra evidente, ad ogni modo, che i problemi che l’hanno dissuasa dal partecipare alle Finals e alla Coppa Davis siano, ormai, alle spalle. O almeno questo è quello che tutti hanno dedotto nel momento in cui il numero 1 del mondo, prima di dare il via alla sua pre-season, è volato alla volta di Miami, dove Anna si trovava, per festeggiare il compleanno della sua dolce metà. Non avrebbe avuto motivo di affrontare un viaggio così impegnativo, se non fosse sicuro dei suoi sentimenti, no?

Sinner beccato in flagrante: la verità corre sui social

Eppure, nonostante il peggio sia passato, Sinner e Kalinskaya continuano a giocare a nascondino. Nascondino si fa per dire, in realtà, considerando che è bastato un solo passo falso per smascherarli seduta stante.

Il campione altoatesino, nelle scorse ore, si è dato appuntamento a Dubai, dove si sta preparando per il 2025, con Nikolay Kalinskaya, che è il fratello della sua fidanzata. Con lui c’erano anche i figli, per cui il numero 1 al mondo ha avuto la possibilità di conoscere, negli Emirati, anche i nipotini della bella Anna. E se qualcuno nutriva ancora anche solo il benché minimo dubbio in merito al fatto che la crisi fosse risolta, questo indizio dovrebbe averlo dissipato una volta per tutte.

Le foto di questo incontro inaspettato sono state postate proprio da Nikolay, che è un calciatore, per cui non serve proprio più che i due piccioncini si nascondano: oramai, sono stati smascherati…