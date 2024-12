I pronostici di lunedì 23 dicembre: Serie A, Primeira Liga, Super Lig turca

I pronostici di lunedì 23 dicembre: ci sono i posticipi di Serie A e Primeira Liga, si gioca anche in Turchia e altri campionati minori.

La diciassettesima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con due posticipi, Fiorentina-Udinese e Inter-Como. La squadra allenata da Palladino è apparsa un po’ a corto di fiato nelle ultime uscite. La voglia di tornare a vincere è tanta ed i tre punti contro l’Udinese dovrebbero arrivare ugualmente ma quello coi friulani – altra squadra che vuole riscattarsi nonostante le tante assenze – è un match che nasconde non poche insidie: immaginiamo una gara da almeno 3 gol complessivi e con entrambe a segno.

Nella sfida serale invece l’Inter non è abituata a sbagliare questo tipo di partite: la vittoria dovrebbe arrivare puntuale in un derby lombardo che manca dalla stagione 2002-03. Il Como, che si reca a San Siro senza nulla da perdere, difficilmente si snaturerà e proverà a giocarsela a viso aperto: previsti almeno tre gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Hatayspor-Adana Demirspor e Basaksehir-Kasimpasa della Super Lig turca, Jong Ajax-Roda dell’Eerste Divisie olandese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA in Benfica-Estoril, Primeira Liga, ore 19:45

Vincenti

Fiorentina (in Fiorentina-Udinese, Serie A, ore 18:30)

(in Fiorentina-Udinese, Serie A, ore 18:30) Vitoria Guimaraes (in Vitoria Guimaraes-Nacional Madeira, Primeira Liga, ore 19:45)

(in Vitoria Guimaraes-Nacional Madeira, Primeira Liga, ore 19:45) Inter (in Inter-Como, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hatayspor-Adana Demirspor, Super Lig , ore 18:00

, ore 18:00 Jong Ajax-Roda , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Inter-Como, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fiorentina-Udinese , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Basaksehir-Kasimpasa, Super Lig, ore 18:00

Il “clamoroso”

• Estrela vincente e almeno un gol per squadra in Estrela-Rio Ave, Primeira Liga, ore 21:45