Oltraggio a Sinner: l’ha tradito sotto il suo naso

Jannik Sinner, tradimento in mondovisione: è accaduto negli Emirati Arabi.

I tifosi azzurri, ad un certo punto, non ci hanno visto più. E nel momento in cui si sono resi conto che la misura era ormai colma, hanno preso carta e penna e hanno scritto una lettera all’Atp. Una lettera contenente una vera e propria “preghiera”: hanno difatti chiesto, in soldoni, che Gaudenzi prenda provvedimenti nei confronti di Nick Kyrgios, reo di incitare la folla all’odio relativamente al caso di positività al doping di cui è stato protagonista il nostro Jannik Sinner.

Non sappiamo se l’Association of tennis players intenda effettivamente prendere provvedimenti in merito o meno, mentre sappiamo, al contrario, che nelle scorse ore è successo qualcosa di quanto meno singolare. Già, perché mai e poi mai ci saremmo aspettati di vedere il bad boy australiano, pronto al suo ritorno in campo dopo due anni di stop, al fianco di una persona che, teoricamente, dovrebbe essere dalla parte del numero 1 del mondo.

E siamo certi che Jasmine Paolini parteggi per Sinner, in questa battaglia nella quale Kyrgios sta duellando solo, completamente ignorato da Jannik, eppure ha “peccato”. O questo, per lo meno, è ciò che pensano i tifosi dell’azzurro, che sono rimasti allibiti dal fatto che la campionessa azzurra abbia fiancheggiato, in un certo senso, il nativo di Canberra.

Sinner, parole al veleno: non gliel’hanno perdonato

La tennista italiana ha disputato, a gran sorpresa, un doppio misto proprio in coppia con Kyrgios, nell’ambito della World Tennis League, in corso in questi giorni ad Abu Dhabi.

Un torneo di esibizione sulla falsariga del Six Kings Slam, per intenderci, seppur meno redditizio, al quale Nick ha partecipato per sgranchirsi le gambe in vista del grande rientro. Lui e Jasmine, insieme, hanno sconfitto la coppia formata da Shapovalov e Garcia e, al termine della partita, si sono lasciati immortalare in una foto che è subito diventata virale per le ragioni di cui sopra.

Uno scatto che, manco a dirlo, ha innescato una lunga serie di polemiche. Molti utenti dei social hanno attaccato la Paolini, ignorando, forse, che non è stata lei a scegliere con chi giocare e che non ha “tradito” volutamente, dunque, come molti hanno insinuato nei vari commenti che si sono susseguiti su Instagram e non solo, l’amico Sinner.