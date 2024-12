Classifica ribaltata in Formula 1: la Ferrari domina

Classifica ribaltata in Formula Uno, la Ferrari domina in maniera clamorosa. Ecco la speciale graduatoria che vede protagonista la Rossa

Il 2025 ormai è dietro l’angolo e per i tifosi della Ferrari vuol dire solamente una cosa: Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo come i più grandi di questo sport, pronto a vestirsi con la tuta della scuderia di Maranello per cercare di conquistare quell’affermazione che lo farebbe entrare nella leggenda di questo sport.

Sappiamo benissimo che non sarà facile, anche per via dei risultati degli ultimi anni e, soprattutto, dell’ultimo. Davanti alla Ferrari si è piazzata oltre che la Red Bull, che ormai domina da quattro anni a questa parte, anche la McLaren: sia nella classifica piloti, sia in quella costruttori, con un titolo in questo caso rimasto aperto fino all’ultimo. Insomma, una situazione da ribaltare anche se sarà tutt’altro che semplice. In tutto questo, però, c’è una classifica, sicuramente non importante come quelle di prima, ma decisamente significativa, nella quale, la Ferrari, è prima davanti a tutti.

Classifica ribaltata in Formula 1: dominio Ferrari

L’editore EA Sports ha infatti pubblicato sui propri canali social il “season wrapped”, vale a dire la classifica non sono dei piloti più scelti durante l’anno, ma anche la classifica delle scuderie che i giocatori hanno deciso di prendere durante il 2024 per iniziare la propria carriera durante il gioco. Bene, non ci sono dubbi, e lo avrete capito, che la Ferrari ha dominato questa speciale graduatoria.

Prima davanti alla Mercedes la Rossa di Maranello e, al terzo posto, ci è finita la McLaren. Sotto dal podio la Red Bull che sì domina, e lo abbiamo capito, ma sotto l’aspetto del fascino non riesce ovviamente ad essere quella macchina sognata da tutti. I circuiti preferiti sono Sakhir, Melbourne e Jeddah, mentre, infine, il pilota più amato non poteva che essere Lewis Hamilton che, se nella realtà tra pochi mesi cercherà di conquistare l’ottavo titolo della sua straordinaria carriera, nel gioco dimostra clamorosamente e giustamente di essere il più forte di tutti. Il binomio per la Ferrari è quindi perfetto, sperando che tutto questo non possa essere solamente nei videogiochi ma possa essere anche nella realtà.