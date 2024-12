Real Madrid-Siviglia, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Real Madrid-Siviglia è valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Torna in campo il campionato il Real Madrid, dopo aver banchettato contro il Pachuca conquistando la Coppa Intercontinentale. Due trofei in stagione, già, per la squadra di Carlo Ancelotti e siamo ancora a dicembre. E pensare che parliamo di una squadra che ha mostrato delle lacune in questa prima parte di annata. Incredibile quello che riesce a fare questo gruppo.

Contro il Siviglia, domenica pomeriggio al Bernabeu, i madrileni sapranno già il risultato del big match di giornata, quello tra Barcellona e Atletico. Ed è evidente che tutti sperano in un pareggio. Il motivo? Beh, qualora in Catalogna finisse X, con una vittoria il Madrid andrebbe primo in classifica nella Liga con una partita in meno rispetto agli uomini di Flick. Il sorpasso a Natale, che potrebbe serenamente anche essere il titolo di un cinepanettone, ma qui parliamo di calcio e di inventato non c’è nulla, c’è solamente la certezza che gli spagnoli possono vincere tutto, come succede tutti gli anni, nonostante siano partiti con il piede un po’ premuto sul freno. Ma cambia tutto in un baleno e quando quel piede viene levato allora per tutti gli altri è davvero durissima.

Detto questo, ci aspettiamo una partita senza particolare storia. Anche perché come abbiamo visto nella finale andata in scena durante la settimana, non solo Ancelotti ha recuperato Mbappé, ma quelli davanti, settimana dopo settimana, migliorano sensibilmente la propria intesa. E questo vuole dire solo una cosa: da questo momento in poi sarà durissima per tutti.

Come vedere Real Madrid-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Siviglia, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nessun problema per il Real Madrid. Che prima della gara mostrerà la Coppa, e poi durante il match si prenderà i tre punti contro il Siviglia, che nulla potrà di fronte il dominio degli uomini di Carlo Ancelotti.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Siviglia

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

SIVIGLIA (4-3-3): Fernandez; Montiel, Bade, Gudelj, Salas; Bueno, Agoume, Niguez; Navas, Iheanacho, Lukebakio.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1