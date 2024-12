I pronostici di venerdì 20 dicembre: Serie A e B, Bundesliga, Liga e Super Lig

I pronostici di venerdì 20 dicembre, ci sono gli anticipi di Serie A e B, Bundesliga, Liga e Super Lig turca, in campo anche Eredivisie ed Eerste Divisie.

La diciassettesima giornata di Serie A prende il via con il Milan di scena nella “fatal” Verona. Il Bentegodi in realtà è stato terreno di conquista del Milan negli ultimi anni, visto che ha sempre portato via i tre punti nelle ultime 4 partite. I rossoneri sono molto discontinui ma contro i gialloblù non dovrebbero sbagliare, anche perché di fronte si troverà la peggiore difesa del torneo (ben 39 reti subiti in 16 partite). Musica per le orecchie dell’attacco di Fonseca, che ha voglia di riscattarsi dopo essere rimasto a secco con il Genoa.

Anticipo di lusso in Bundesliga con di fronte due squadre che stanno partecipando alla Champions League: il Bayern Monaco deve subito risollevarsi dopo la sorprendente sconfitta in trasferta col Mainz, ma il Lipsia ha il potenziale offensivo in grado di mettere in pericolo la porta di Neuer.

I pronostici sulle altre partite

Nella Liga spagnola il deludente Girona punta a riscattarsi contro il Valladolid penultimo in classifica e con la peggiore difesa in trasferta. Il Fenerbahce di Mourinho affronta una non semplice trasferta in casa del sorprendente Eyupspor, ma non può permettersi altri passi falsi perché il divario dal Galatasaray capolista è già importante.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 3-6 in Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

Milan (in Verona-Milan, Serie A, ore 20:45)

(in Verona-Milan, Serie A, ore 20:45) Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30)

(in Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30) Girona (in Girona-Valladolid, Liga, ore 21:00)

(in Girona-Valladolid, Liga, ore 21:00) Fenerbahce (in Eyupspor-Fenerbahce, Super Lig, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Cambuur-Jong AZ , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Bayern Monaco-Lipsia , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Verona-Milan, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Jong PSV-Vitesse , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Elversberg-Schalke 04 , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Fortuna Dusseldorf-Magdeburg, Zweite Liga, ore 18:30

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Verona-Milan, Serie A, ore 20:45