Bundesliga, pronostici quindicesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, l’Eintracht Francoforte è in calo e da qualche settimana non riesce più a vincere: la svolta arriva nella sfida con il Mainz?

Una settimana fa l’Eintracht Francoforte non è riuscito a rosicchiare punti al Bayern Monaco capolista, che ha incassato la prima sconfitta in campionato inciampando a Mainz. Le Adler di Dino Toppmoller, al contempo, hanno incassato il secondo k.o. nel giro di pochi giorni in casa del Lipsia: lo scorso 4 dicembre, infatti, i Roten Bullen avevano avuto già la meglio (3-0) sui rossoneri, estromettendoli dalla Coppa di Germania.

Una batosta, quella, che probabilmente ha contribuito a scalfire qualche certezza nei giocatori dell’Eintracht: da quel momento Trapp e compagni non hanno più vinto, pareggiando in campionato contro l’Augsburg (2-2) e perdendone due fila tra Lione (Europa League) e, per l’appunto, Lipsia. Per scongiurare un eventuale sorpasso in classifica – il Francoforte è momentaneamente terzo – bisognerà tornare a vincere al più presto: Toppmoller e i suoi uomini ci proveranno subito, nella sfida casalinga con un Mainz galvanizzato dalla sorprendente vittoria contro i bavaresi. I biancorossi, al di là del successo prestigioso contro il Bayern, sono in salute e lo dimostra il fatto che da metà ottobre in poi, almeno per quanto riguarda il campionato, hanno perso solo una volta ed ottenuto la bellezza di quattro vittorie. Ci sono quindi i presupposti per assistere ad un match equilibrato, in cui probabilmente andranno a segno entrambe le squadre.

Le previsioni sulle altre partite

Se la passa discretamente anche il Werder Brema, che nelle ultime 2 giornate ha approfittato del calendario “in discesa” per compiere un bel balzo in classifica. I biancoverdi hanno battuto, senza subire gol, due avversari abbordabili come Bochum e St. Pauli ed hanno fatto capolino nella parte sinistra della classifica (sono noni).

La squadra di Ole Werner, pur essendo solo 14esima per rendimento interno, ha buone chance di evitare la sconfitta contro l’Union Berlino, a digiuno di vittorie da due mesi. In ripresa pure lo Stoccarda di Sebastian Hoeness: gli Svevi vengono da quattro successi consecutivi tra le varie competizioni (in Bundesliga hanno battuto Union Berlino e Heidenheim) ed hanno l’opportunità di riavvicinarsi al quarto posto: il neopromosso St. Pauli, reduce da due k.o., non dovrebbe riuscire ad opporre grande resistenza.

Non c’è un chiaro favorito, infine, in Hoffenheim-Borussia Monchengladbach e Kiel-Augsburg: in questo casa sarebbe meglio virare sul numero dei gol, che non dovrebbero essere pochi.

Bundesliga: possibili vincenti

Werder Brema o pareggio (in Werder Brema-Union Berlino)

Stoccarda (in Stoccarda-St. Pauli)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Eintracht Francoforte-Mainz

Hoffenheim-Borussia Monchengladbach

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Eintracht Francoforte-Mainz

Kiel-Augsburg

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Eintracht Francoforte-Mainz è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

