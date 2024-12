Insaziabile Berrettini: ne ha conquistate due in un colpo solo

Berrettini fa il bis, doppietta da sogno: prima una, poi l’altra.

New York, Milano, Parigi, Londra, Singapore. Ha sedi distaccate in tutte queste città la Img Models, che non a caso è una delle agenzie di moda più grandi e prestigiose che ci siano al mondo. E che, da qualche ora a questa parte, può annoverare tra i personaggi che rappresenta anche un certo tennista italiano dai ricci ribelli e il fisico da Adone romano.

Parliamo di Matteo Berrettini, naturalmente, che nel giro di 24 ore ha fatto, nel vero senso della parola, il botto: ha apposta la sua firma su due contratti importantissimi, che confermano, nel caso qualcuno avesse dubbi residui a riguardo, che il campione capitolino è ancora sulla cresta dell’onda. Nella giornata di lunedì ha fatto sapere di essere il nuovo ambassador del Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, mentre qualche ora fa è giunta notizia, attraverso i social, della collaborazione con Img Models.

A comunicarlo è stata la stessa agenzia, che ha diffuso tramite le principali piattaforme un video di Matteo, accompagnato da una breve didascalia: “Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo ingaggiato Matteo Berrettini – c’è scritto nel messaggio a corredo del filmato – Nel corso della sua carriera professionale, Matteo ha vinto 10 titoli ATP Tour in singolo, ha raggiunto le semifinali sia allo US Open che all’Australian Open e ha raggiunto la finale a Wimbledon. Matteo sarà ora rappresentato da IMG Models. Benvenuto in famiglia, Matteo!“.

Che colpo Berrettini: doppietta di pregio

L’immagine del finalista di Wimbledon 2021 non compare ancora nel portfolio dei personaggi da essa rappresentati, ma è questione di tempo, sicuramente, perché il viso di Berrettini faccia bella mostra di sé sul sito ufficiale della nota agenzia.

Si badi bene, però: la scelta di Matteo di lasciare che un’agenzia si occupi della sua immagine non significa, come tanti hanno spesso insinuato in passato, che il tennista intenda darsi al mondo della moda e lasciare il tennis. La lettera d’amore che ha scritto al suo sport del cuore, pubblicata nella giornata di martedì sui profili social dell’Atp Tour, dice semmai il contrario. E cioè che il suo cuore non appartiene ad altri che al tennis, sebbene Madre Natura gli abbia dato i mezzi per sfondare, eventualmente, anche come modello.

Non ce lo vediamo, però, a mollare la racchetta per darsi H24 alle passerelle. Ha sfilato per Boss, qualche mese fa, e se l’è anche cavata egregiamente. Ma, in tutta onestà, ci piace più quando fa ace o tira di dritto che non quando sfila, non trovate?