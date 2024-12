Sinner, decisione presa: il gesto di Kalinskaya stupisce il web

Sinner, così facendo Kalinskaya li ha spiazzati tutti: da rimanere senza fiato.

C’è chi pensa e dice che trascorreranno il Capodanno insieme. Forse a Dubai, o magari in Australi. Non si sa. Così come non si sa, del resto, in che rapporti siano dopo la crisi, forse già archiviata, che hanno attraversato tra le Finals di Torino e la finalissima di Coppa Davis. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono tornati insieme, oppure ci sono ancora problemi in casa dell’amore?

Difficile rispondere a questa domanda, visto il modo in cui i diretti interessati si sono comportati nell’ultimo mese. Non si sono lasciati sfuggire un indizio che fosse uno, ragion per cui i curiosoni sono rimasti a secco di informazioni e di indiscrezioni di cui sparlare. Non una parola, non un indizio che ragguagliasse il pubblico circa il superamento, o meno, di questa presunta crisi, che è costata al numero 1 del mondo il like della fidanzata ai suoi canali social.

La sola cosa certa – sebbene non si abbiano prove che lo confermino – è che in occasione del compleanno della tennista russa, il campione altoatesino sarebbe volato a Miami per fare festa insieme a lei. Anche in seguito a quella che presumiamo essere stata una sorpresa, però, Anna non ha ricominciato a seguirlo su Instagram. Il che potrebbe voler dire, o magari no, che la situazione non sia ancora del tutto risolta. E che il sereno non sia tornato in casa Sinner-Kalinskaya.

Anna non bada a spese: taglio e piega da regina a Miami

Nel frattempo, Jannik è partito per Dubai, dove svolgerà la preparazione in vista della prossima stagione. Con lui doveva esserci anche Anna, secondo i progetti originari della coppia, ma le incomprensioni tra i due piccioncini avrebbero indotto la Kalinskaya a cambiare i suoi programmi.

La ragazza è ancora in Florida e, nelle scorse ore, ha preso una decisione “estrema”: quella di cambiare il proprio look. La campionessa ha scelto di affidarsi alle mani sapienti dello staff di uno dei centri estetici più rinomati della vivacissima Miami, il Dafne beauty house. Ha cambiato colore, optando per un sandy blonde che lo dona tantissimo. Per ottenerlo, tuttavia, ha dovuto sborsare un bel po’ di soldi, essendo quel centro estetico parecchio rinomato e prestigioso.

La sola piega, come si apprende dando un’occhiata al listino, costa 120 dollari. Il solo colore ha un prezzo base di 120 dollari, ai quali avrà dovuto aggiungerne altri 485 per i colpi di sole. E il taglio, nel caso in cui, come ipotizziamo, ne abbia approfittato anche per dare una spuntatina alla sua bella chioma, ha fatto lievitare di altri 150 dollari la spesa complessiva. Non ha badato a spese, insomma, per il suo nuovo look.