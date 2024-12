I pronostici di giovedì 12 dicembre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 12 dicembre, si giocano Europa League e Conference League con in campo Lazio, Roma e Fiorentina.

In archivio la due giorni di Champions League, scende in campo l’Europa League: mancano tre turni alla fine della fase a girone unico e la lotta per i primi otto posti è entrata nel vivo. Tra le squadre al vertice c’è l’Eintracht Francoforte che sfiderà in transferta il Lione settimo in classifica. Quello del Groupama Stadium è tra le partite sulla carta più spettacolari, visto che si affrontano due squadre in salute e che segnano (e subiscono pure) con straordinaria frequenza.

Suggestivo anche lo scontro tutto britannico tra Rangers e Tottenham. Gli Spurs, raggiunti nel recupero dalla Roma nell’ultimo turno (2-2), sono a quota 10 punti e non possono rischiare di perdere il treno che conduce direttamente agli ottavi. Non dovrebbero mancare i gol anche nel match tra Bodo/Glimt e Besiktas e tra Ajax e Lazio.

I pronostici sulle altre partite

Tra le cosiddette big in ritardo sulla tabella di marcia troviamo pure il Porto. Appena 5 i punti conquistati dai Dragoes di Vitor Bruno, chiamati a blindare quantomeno gli spareggi. Da vincere a tutti i costi, pertanto, la sfida casalinga con il danesi del Midtjylland.

Vittoria alla portata anche per la Real Sociedad, nettamente favorita sulla disastrosa Dinamo Kiev, ultima in classifica – unica a non aver ottenuto neanche un punto – ed ormai quasi spacciata.

Per quanto riguarda le altre italiane in campo, Roma e Fiorentina non dovrebbero avere problemi contro Braga e Lask Linz.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA in Porto-Midtjylland, Europa League, ore 18:45

Vincenti

Roma (in Roma-Braga, Europa League, ore 18:45)

(in Roma-Braga, Europa League, ore 18:45) Porto (in Porto-Midtjylland, Europa League, ore 18:45)

(in Porto-Midtjylland, Europa League, ore 18:45) Fiorentina (in Fiorentina-Lask Linz, Conference League, ore 18:45)

(in Fiorentina-Lask Linz, Conference League, ore 18:45) Real Sociedad (in Real Sociedad-Dinamo Kiev, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hoffenheim-FCSB , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Malmo-Galatasaray , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Bodo Glimt-Besiktas, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ajax-Lazio , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Lione-Eintracht Francoforte , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Rangers-Tottenham, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 10.77 GOLDBET ; 10.24 SNAI; 10.77 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Manchester United vincente e almeno un gol per squadra in Viktoria Plzen-Manchester United, Europa League, ore 18:45