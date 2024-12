Europa League, i pronostici del 12 dicembre ore 21:00

Europa League, sfida interessante a Lione tra i padroni di casa e l’Eintracht Francoforte: i tedeschi sono a un passo dagli ottavi di finale.

Lassù in cima, insieme alla Lazio e all’Athletic Bilbao (che in questo turno scenderà in campo un giorno prima), c’è anche l’Eintracht Francoforte. I tedeschi finora hanno dato il meglio di sé proprio in Europa League: quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per gli uomini di Dino Toppmoller, che corrono veloci pure in Bundesliga (sono secondi, da soli, dietro alla capolista Bayern Monaco).

Bastano pochi punti per blindare gli ottavi: sarà importante, in tal senso, evitare quantomeno la sconfitta nella sfida con il Lione, che di punti ne ha 3 in meno ed è settimo in classifica. Quello del Groupama Stadium è forse il match più intrigante di questo turno, visto che si affrontano due squadre in salute e che segnano (e subiscono pure, a dire il vero) con straordinaria frequenza. I transalpini non conoscono sconfitta da fine ottobre e vengono da due nettissimi successi su Nizza e Angers in Ligue 1: non dovrebbe, dunque, mancare lo spettacolo ed è per questo che ipotizziamo una gara da più di 2 reti totali e almeno una per parte.

Suggestivo anche lo scontro tutto britannico tra Rangers e Tottenham. Gli Spurs, raggiunti nel recupero dalla Roma nell’ultimo turno (2-2), sono a quota 10 punti e non possono rischiare di perdere il treno che conduce direttamente agli ottavi. Devono tuttavia fare attenzione agli scozzesi, che hanno sempre una marcia in più tra le mura amiche: tra l’altro i Rangers si stanni ben comportando e non stupisce che abbiano gli stessi punti dei londinesi. Si profila una gara equilibrata, con il Tottenham che cercherà di voltare pagina dopo le due sconfitte in campionato con Bournemouth e Chelsea (da novembre in poi a malapena due vittorie per gli Spurs).

Le previsioni sulle altre partite

Si può spendere un gettone sul Maccabi Tel Aviv, che nella quarta giornata è andato a vincere a sorpresa in casa del più quotato Besiktas (1-3). Gli israeliani, nonostante finora abbiano prevalso solamente sui turchi, possono ancora rientrare tra le prime 24 e partono favoriti con i lettoni dell’RFS, fermi a quota 2.

Tra le cosiddette big in ritardo sulla tabella di marcia troviamo pure il Porto. Appena 5 i punti conquistati dai Dragoes di Vitor Bruno, chiamati a blindare quantomeno gli spareggi. Da vincere a tutti i costi, pertanto, la sfida casalinga con il danesi del Midtjylland, che però non si arrenderanno facilmente: in caso di successo dei lusitani sarebbe sorpasso, dal momento che gli scandinavi hanno due punti in più. Vittoria alla portata anche per la Real Sociedad, nettamente favorita sulla disastrosa Dinamo Kiev, ultima in classifica – unica a non aver ottenuto neanche un punto – ed ormai quasi spacciata. Per quanto riguarda i gol, infine, bisognerà tenere d’occhio il match tra Bodo/Glimt e Besiktas, ma non saranno da meno neanche Slavia Praga-Anderlecht ed Elfsborg-Qarabag.

Europa League, possibili vincenti

Tottenham o pareggio (in Rangers-Tottenham)

Maccabi Tel Aviv (in Maccabi Tel Aviv-RFS)

Porto (in Porto-Midtjylland)

Real Sociedad (in Real Sociedad-Dinamo Kiev)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Lione-Eintracht Francoforte

Bodo/Glimt-Besiktas

Slavia Praga-Anderlecht

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Bodo/Glimt-Besiktas

Elfsborg-Qarabag

Lione-Eintracht Francoforte

Comparazione quote

La vittoria del Maccabi Tel Aviv è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Gol” in Bodo/Glimt-Besiktas è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

