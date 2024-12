Berrettini e Sinner sbarcano a teatro: l’hanno presa malissimo

Berrettini e Sinner, proposta ufficiale: ecco cosa faranno.

Prima ci hanno fatto sognare, poi ci hanno commossi, mettendo il sigillo, per la seconda volta in un anno, su un’impresa che difficilmente sarà ripetibile nell’immediato. Infine, ci hanno fatto divertire come mai prima d’ora. Perché, e su questo dovremmo essere, in linea di massima, tutti d’accordo, Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono stati stupefacenti, la scorsa settimana, durante i SuperTennis Awards 2024.

I due campionissimi azzurri, reduci dal secondo trionfo di fila in Coppa Davis, hanno saputo tenere il palco meglio di qualunque altro attore o maestranza. E lo dimostra palesemente il fatto che, ad una settimana di distanza da quel giorno, le clip dei loro sketch più esilaranti continuino a rimbalzare da un profilo social all’altro. Proprio perché, per l’appunto, hanno dato vita a delle gag esilaranti, producendo delle battute e dei siparietti che, probabilmente, non dimenticheremo tanto presto.

In coppia, tra uno sfottò e l’altro, sono piaciuti talmente tanto che, nelle scorse ore, si è fatta largo, sulle varie piattaforme social, una proposta che sarebbe apprezzatissima, nel caso in cui dovesse andare effettivamente in porto. L’ha lanciata un utente, deliziato dallo show cui Matteo e Jannik hanno dato vita, ma in men che non si dica è stata ripresa, pensate un po’, da due grandissimi campioni del passato.

Show a teatro per Sinner e Berrettini: l’annuncio li ha sconvolti

Parliamo di Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, predecessori di questi due formidabili tennisti e protagonisti, come sapranno i bene informati, del podcast “Telefonata”.

Un podcast nel quale anche loro, un po’ come hanno fatto Berrettini e Sinner ai SuperTennis Awards, se la spassano alla grande, facendo divertire, a loro volta, il pubblico. Si prendono in giro, raccontano aneddoti del passato, tirano fuori dal cilindro ricordi indimenticabili. Ed è proprio per questo motivo che temono, in un certo senso, che i loro eredi possano fare meglio di quanto non riescano a fare loro.

Così Bertolucci, circolata la proposta di un fantomatico show Berrettini-Sinner a teatro, si è espresso in merito a questa ipotesi: “Così toglierebbero il lavoro a me e a Adriano“, ha scritto l’ex tennista, oggi commentatore e opinionista televisivo, che con queste parole ha lasciato intendere di avere apprezzato, come un po’ tutti del resto, questa coppia di mattatori. E chissà che un giorno non possano essere proprio loro i protagonisti della Telefonata 2.0.