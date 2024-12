Ajax-Lazio, Europa League: streaming, formazioni, pronostico

Ajax-Lazio è una partita valida per la sesta giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Insieme ad Athletic Bilbao e Francoforte, nel raggruppamento unico dell’Europa League, la Lazio di Baroni è prima in classifica. Contro il Ludogorets, nel turno precedente, è arrivato un pareggio, ma sono state tante le polemiche dei biancocelesti per un rigore solare non concesso per un fallo su Isaksen. Poco male, perché nella partita di questa sera i capitolini possono immediatemente riprendersi.

Non sarà per nulla semplice, comunque, tornare a casa da questa trasferta con un risultato positivo. La squadra di Farioli ha tre punti in meno per via della sconfitta di due settimane fa in Spagna. Ma fino a quel momento era proprio a pari punti con la formazione italiana. Ci sta, insomma, quello che è stato un vero e proprio passo falso, ma gli olandesi rimangono comunque il miglior attacco della manifestazione insieme al Galatasaray. Servirà quindi una Lazio assai attenta in fase difensiva e servirà una Lazio abile a ribattere colpo su colpo.

Quello che lascia comunque pensare in maniera positiva a questa partita, è sicuramente il momento che gli uomini di Baroni stanno vivendo: nello scorso fine settimana sono andati a vincere sul campo del Napoli capolista dimostrando ulteriormente di avere quelle qualità che servono per riuscire a rimanere in alto, in campionato, per diverso tempo. Diciamo che un pareggio, quindi, agli ospiti potrebbe andare bene.

Come vedere Ajax-Lazio in diretta tv e streaming

La sfida Ajax-Lazio, valida per la sesta giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì alle 21:00. L'Europa League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Il pronostico

L’avvicinamento alla partita per via delle polemiche sui tifosi non è stato dei migliori. E questo forse in campo potrebbe far scendere la temperatura. Sì, perché se fuori non sono mancati i colpi tra le parti, dentro le cose possono cambiare. E un pareggio, quindi, magari in una gara da almeno una rete per squadra, potrebbe fare comodo a tutti.

Le probabili formazioni di Ajax-Lazio

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Van den Boomen, Henderson, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1