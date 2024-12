Dolore immenso per Leclerc: tifosi col fiato sospeso

Dolore immenso per Leclerc: il pilota monegasco ha chiuso in questo modo la stagione. Le sue parole sono uno schiaffo difficile da digerire

Due giorni fa si è concluso il Mondiale di Formula Uno. E purtroppo la Ferrari, nonostante una rimonta clamorosa di Leclerc, partito dall’ultima fila e che ha finito sul podio, non è riuscita a portare a casa la classifica costruttori.

Trionfo della McLaren, che ha vinto pure il gran premio con Norris e alla fine, i meccanici della Rossa, hanno dato il giusto merito ai rivali. Per moltissimi anni questo duello è stato quello che ha acceso il Circus, nel vero senso della parola, perché se le sono date sempre di santa ragione e il rispetto non è mai mancato. Detto questo, alla fine, Leclerc ha mostrato tutta la sua delusione per non essere riuscito nell’intento. Il team radio ha rimandato indietro un Charles abbattuto per il mancato trionfo.

Dolore per Leclerc: ecco le sue parole

“Fa male. Questa fa tanto male. Grazie a tutti per gli sforzi profusi in questa stagione. Non sono bastati, ma il prossimo anno lo saranno, ne sono sicuro. Grazie ancora per non aver mai mollato, non aver vinto il titolo fa veramente male. Volevo tanto farcela anche per chiudere alla grande il periodo in squadra insieme a Sainz. Gli auguro il meglio. Mi spiace che quanto raccolto oggi non sia stato abbastanza”.

Queste le parole di Leclerc che hanno fatto immediatamente il giro del mondo e che rilanciano anche per il prossimo anno. Sì, perché Sainz non c’è, ufficialmente, più, e da ieri è iniziata l’era della coppia Leclerc-Hamilton che già fa sognare tutti i tifosi della Rossa, che non vedono l’ora di osservare da vicino l’inglese che ha dato l’addio alla Mercedes. E proprio Hamilton, parlando con i giornalisti alla fine della gara, girandosi verso Leclerc ha detto “il mio nuovo compagno di squadra” e ha sorriso. Una piccola frase che ha ulteriormente acceso il fuoco in Italia. Ormai ci siamo. E infine speriamo si vinca, che poi è l’unica cosa che realmente conta.