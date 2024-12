Atletico Madrid-Slovan Bratislava, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Atletico Madrid-Slovan Bratislava è una partita valida per la sesta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Nel corso della propria storia europea l’Atletico Madrid non ha mai affrontato una squadra slovacca. C’è sempre una prima volta, quindi, ed è arrivata con questa nuova formula della Champions League che sta garantendo anche un certo spettacolo. Dall’altro lato, invece, lo Slovan, nelle ultime sette uscite contro compagini spagnole non ha mai vinto: cinque sconfitte e due pareggi. Diciamo che è altamente probabile che il numero delle debacle si alzi di un altro punto.

Anche perché l’Atletico Madrid sta davvero bene e lo ha dimostrato domenica sera nella sfida contro il Siviglia in campionato: sotto tre a uno fino al minuto 60, gli uomini del Cholo Simeone hanno fatto tre gol nella rimanente parte di partita – Griezmann oltre il 90esimo decisivo – conquistando tre punti pesantissimi per il proprio campionato. Un colpaccio vero e proprio quello dei Colchoneros che hanno ulteriormente dimostrato, ancora una volta, di essere una formazione fortissima, incredibile, che non molla mai e che incarna in tutto e per tutto lo spirito del proprio allenatore.

Ovvio che per una formazione, quella ospite, che di punti fino al momento ne ha fatti zero. che ha subito 18 gol (peggior difesa della Champions) e che ne ha fatti solamente 3, il viaggio a Madrid si potrebbe considerare solamente come una gita di piacere, per ammirare lo stadio spagnolo e per cercare di tornare a casa con una sconfitta non troppo larga. Sì, l’obiettivo degli ospiti non può che essere questo.

Dove vedere Atletico Madrid-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Affermazione assai semplice quella dell’Atletico Madrid, che la sbloccherà nel primo tempo e che dovrebbe chiudere il match senza nemmeno subire gol.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Slovan Bratislava

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac: Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Barseghyan, Strelec, Metsoko.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0