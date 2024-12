Serie B, i pronostici sulle partite della sedicesima giornata

Serie B, dopo la batosta rimediata in Coppa Italia con il Milan il Sassuolo ospita la Sampdoria del pericolante Sottil: pronostici.

Non è cambiato granché ai piani alti della classifica di Serie B dopo l’ultima giornata di campionato. O meglio, il Sassuolo capolista, grazie all’ennesimo successo – il quarto consecutivo – ne ha approfittato per consolidare il primato e rosicchiare altri punticini a Pisa e Spezia. I toscani per il secondo turno di fila hanno mancato l’appuntamento coi tre punti, dilapidando un vantaggio di due gol e facendosi raggiungere in pieno recupero dal Cosenza (2-2). Sono invece incappati nella prima sconfitta stagionale i liguri, battuti 2-0 a Palermo: addio ad un’imbattibilità che durava da inizio stagione.

Sassuolo che in questa giornata scenderà in campo per ultimo, ospitando la Sampdoria al Mapei Stadium. La squadra di Fabio Grosso in settimana è stata impegnata in Coppa Italia a San Siro con il Milan: una “gita” da dimenticare, visto che i rossoneri hanno superato il turno con un risultato tennistico (6-1), travolgendo un Sassuolo che ha preferito preservare i titolarissimi per la sfida di campionato coi blucerchiati. Emiliani favoriti ma per il tecnico della Samp, Andrea Sottil (in odor di esonero) è una sorta di ultima spiaggia, dal momento che i liguri non vincono da cinque giornate: probabile che entrambe vadano a segno. Il Pisa invece farà visita ad un Mantova che è quinto per rendimento casalingo: trasferta insidiosa per i nerazzurri, che sembrano aver perso la spinta propulsiva. Più facile, almeno sulla carta, l’impegno dello Spezia terzo in classifica: gli uomini di Luca D’Angelo dovrebbero riuscire a dimenticare la batosta di Palermo contro il Cittadella ultimo in classifica.

Le previsioni sulle altre partite

Il successo sullo Spezia avrà sbloccato definitivamente il Palermo? Di sicuro i rosanero sfideranno la Carrarese con meno pressione sulle spalle e con un po’ di autostima in più: il colpaccio non è impossibile.

La squadra che finora ha collezionato più pareggi è il Catanzaro (ben 11): reduci dal pirotecnico 3-3 di Genova con la Sampdoria, i giallorossi di Fabio Caserta dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta nel match casalingo con il Brescia. Scontro salvezza interessante quello tra Cosenza e Frosinone, coi ciociari che sono appena tornati a vincere dopo oltre due mesi di digiuno: pronostico aperto ed almeno due gol complessivi. Lo stesso vale per Bari e Cesena, rispettivamente sesta e quinta in classifica: i pugliesi non perdono da agosto, i romagnoli invece l’hanno appena fatto arrendendosi 3-2 al Frosinone. Di difficile lettura, infine, anche Modena-Salernitana: canarini in ripresa ma occhio ai granata, rivitalizzati dal cambio in panchina e travolgenti nella sfida con la Carrarese, una settimana fa strapazzata 4-1.

Serie B: possibili vincenti

Pisa o pareggio (in Mantova-Pisa, sabato 7 ore 15:00)

Palermo (in Carrarese-Palermo, sabato 7 ore 15:00)

Spezia (in Spezia-Cittadella, domenica 8 ore 15:00)

Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Brescia, domenica 8 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Bari-Cesena, sabato 7 ore 15:00

Cosenza-Frosinone, sabato 7 ore 17:15

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Modena-Salernitana, sabato 7 ore 15:00

Sassuolo-Sampdoria, domenica 8 ore 17:15

Le partite da meno di tre gol complessivi

Mantova-Pisa, sabato 7 ore 15:00

Spezia-Cittadella, domenica 8 ore 15:00

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 2.25 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Sassuolo-Sampdoria è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

