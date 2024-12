Calciatori Panini 2024-2025: svelata la data di uscita dell’album

Calciatori Panini 2024-2025, al via il conto alla rovescia: ci siamo quasi, ecco quando potrai acquistare l’album e le prime bustine.

Sarà anche un classico, ma è comunque uno di quei classici senza tempo. Perché, diciamoci la verità, le figurine dei calciatori hanno sempre, ancora oggi, un fascino indescrivibile. Intramontabile, oltretutto, capaci come sono di regalarci ogni anno, ormai da decenni, emozioni indescrivibili. Cosa che faranno anche quest’anno, essendo ormai imminente l’arrivo, in edicola, della nuova edizione delle figurine dei calciatori Panini 2024-2025.

Se nei giorni scorsi era apparso, sui canali social della raccolta, un teaser che aveva fatto sognare a occhi aperti collezionisti e semplici appassionati, l’anteprima delle score ore ha mandato tutti in brodo di giuggiole. Lo “spoiler” della nuova grafica e di tutte le sorprese che Panini ha pensato per i calciofili del Bel Paese arriva direttamente da Topolino, il magazine a fumetti più amato d’Italia e non solo.

Proprio tra le sue pagine sono comparse, a gran sorpresa, alcune immagini che ci hanno permesso di sbirciare meglio tra le sorprese che Panini ha deciso di farci quest’anno. Abbiamo scoperto, dunque, che la copertina sarà molto diversa dal solito e che le figurine, quest’anno, saranno caratterizzate da una veste grafica ancor più accattivante, moderna e, si provi a dire il contrario, unica nel suo genere.

Natale con le figurine dei calciatori Panini: ecco quando arriveranno in edicola

Il tema della raccolta delle figurine calciatori Panini 2024-2025 è un cielo stellato che avvolge i calciatori più rappresentativi della stagione e che compone, al centro della grafica, una grande C.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Topolino Magazine (@topolinomagazine)



Anche la grafica interna è più minimal: al posto del verde dello scorso anno, si è optato per una cornice gialla, tradizionalista, con foto frontale del calciatore e statistiche legate alle sue performance. Ogni bustina conterrà 7 figurine, una delle quali sarà una bonus digital. Non è trapelata alcuna indiscrezione, invece, a proposito di eventuali figurine speciali.

Non resta che capire, a questo punto, che una cosa: quando escono le figurine calciatori Panini 2024-2025? La raccolta arriverà in anteprima con Topolino con l’uscita di 11 e 12 dicembre: la confezione speciale, inclusiva del magazine e di 5 bustine in omaggio, avrà un costo di 6 euro. Manca pochissimo, insomma, al suo arrivo in edicola, perciò fareste meglio a scaldare i motori: pronti ad iniziare la nuova raccolta e ad attaccare sull’album le prime 35 figurine che troverete all’interno di questa confezione speciale?