Athletic Bilbao-Real Madrid, Liga: tv, formazioni, pronostico

Athletic Bilbao-Real Madrid è una partita valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il fine settimana che da poco si è concluso è stato sicuramente sereno, rispetto ai giorni precedenti, per il Real Madrid. La squadra di Ancelotti, infatti, ha vinto contro il Getafe sfruttando il passo falso del Barcellona contro il Las Palmas e portandosi a meno uno dalla vetta della classifica e con una partita in meno. Insomma, un buon weekend.

Anche perché Bellingham ha continuato a segnare – tre gol nelle ultime tre gare di campionato – e, pure Mbappé, si è messo alle spalle l’errore dal dischetto contro il Liverpool trovando una bellissima rete che ha chiuso il derby. Tutto molto bello, insomma, ma adesso per gli uomini di Carlo Ancelotti non è sicuramente il momento di fermarsi. Per continuare a sognare e probabilmente rimanere agganciati al Barcellona che contro il Maiorca dovrebbe avere vita facile, c’è da vincere su un campo assai difficile come quello del Bilbao. Un match che nasconde molteplici insidie.

Contro i baschi, quarti in classifica e che non perdono una partita dal 6 ottobre, quando sono caduti sul campo del Girona, servirà il migliore Real Madrid. E questo Ancelotti lo sa bene tant’è che non dovrebbe nemmeno ricorrere a chissà quale turnover. Ed è proprio il fatto che il Bilbao non perda da così tanto tempo a spingerci, inoltre, a dire che i madrileni possano vincere questo match. Una truppa come quella di Valverde, nonostante sia un’ottima squadra, non è che le può vincere tutte da quei alla fine della stagione.

Come vedere Athletic Bilbao-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Real Madrid, valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

La vittoria del Real Madrid ci sta, eccome. Su un campo difficile, è vero, ma gli uomini di Ancelotti non si possono prendere il lusso di perdere altri punti. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Real Madrid

ATHLETIC BILABO (4-2-3-1): Agirezzabala; Lekue, Alvarez, Paredes, Berchinche; Ruiz, Jaugerizar; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Guruzeta.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2