Sinner, prendere o lasciare: è ora di decidere

Sinner, l’appello è arrivato attraverso un’intervista: non si può più rimandare.

Avrebbero potuto, gli azzurri, fare meglio di quanto abbiano fatto nel corso di questo 2024? Decisamente no. I risultati, del resto, parlano chiaro, e ci dicono che, complice il boom di Jannik Sinner, tutto il movimento italiano ha tagliato traguardi che, fino a qualche tempo fa, sarebbero stati assolutamente inimmaginabili.

Ed è proprio sulla base di ciò che qualcuno ha giustamente deciso di alzare la voce e di rivendicare una maggiore attenzione nei confronti dello sport che, in questi 12 mesi, ha fatto sognare tutti, indistintamente, da Nord a Sud, passando per il Centro e per le isole. Quel qualcuno è Angelo Binaghi, che forte di quanto accaduto negli ultimi mesi ha ritenuto che fosse giunto il momento di “battere cassa”.

Il presidente della Federazione italiana tennis e padel, infatti, attraverso un’intervista rilasciata al Foglio, ha ben pensato di lanciare un accoratissimo appello. Ha approfittato della doppia vittoria in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup per sottolineare che è tempo che il tennis goda, finalmente, della stessa considerazione che merita, già da tempo, il calcio. Non da parte dei tifosi, che hanno iniziato a seguire Sinner e compagni con grande abnegazione, ma da parte della televisione.

Tuona Binaghi, la Rai a un bivio: c’entrano Sinner & Co.

Le due competizioni a squadre saranno trasmesse, per i prossimi 4 anni, da SuperTennis, la televisione della Federazione, ma Binaghi si è detto pronto, eventualmente, a condividere i diritti dei due eventi con Mamma Rai. C’è una condizione, però, sulla quale il presidente della Fitp non intende soprassedere.

“Il nostro scopo non è commerciale ma divulgativo, ma chiediamo attenzione. Abbiamo il nostro canale e se la Rai non ci dà le giuste risposte offriremo il bel tennis sul nostro canale tematico… Più tennis sulla rete ammiraglia, Rai 1, e non su Rai 2. Chiedo solo pari opportunità con la Nazionale di calcio. Non posso più sopportare che il tennis venga considerato dalla Rai uno sport minore. Non lo è. Lo dimostrano gli ascolti”.

“Abbiamo sempre offerto la nostra disponibilità – ha continuato Binaghi – Siamo venuti incontro alle richieste e concordato perfino gli orari delle gare degli Internazionali di Roma […] Il nuovo Sinner deve vedere il tennis sulla tv pubblica e non su una pay tv. Il tennis è popolare come il calcio, la Rai lo comprenda. Il danno è per il Paese. Chiedo una finestra in chiaro, una vetrina vera, per le partite. Voglio che le finali dello Slam – ha concluso – possano essere guardate dai ragazzi che amano il tennis”.