I pronostici di mercoledì 27 novembre: Champions League ed Europa League

I pronostici di mercoledì 27 novembre, si chiude la quinta giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Bologna e Juventus.

Si chiude stasera con le restanti nove partite in programma la quarta giornata della fase a girone unico di Champions League. Le due italiane in campo hanno degli impegni non semplici: la Juventus di Thiago Motta, falcidiata dagli infortuni, sarà ospite del temibile Aston Villa, che in casa è stato già capace di battere il Bayern Monaco ma che nell’ultimo periodo ha rallentato la sua corsa.

Per il Bologna ci sarà invece il Lille: i rossoblù puntano quanto meno a interrompere il digiuno di gol, unica squadra ancora a secco in tutta la competizione. Solo una vittoria del resto la rimetterebbe in corsa per la qualificazione.

I pronostici sulle altre partite

Il big match di giornata si giocherà ad Anfield tra Liverpool e Real Madrid: dare per sconfitte le merengues è sempre un azzardo, ma in questo momento della stagione il Liverpool sembra avere un altro passo e Ancelotti oltre ai già noti assenti Carvajal, Alaba e Militao è alle prese con gli infortuni di Rodrygo, Tchouaméni e soprattutto Vinícius Júnior. I Reds partono leggermente favoriti in una gara in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe le squadre. Tra le altre partite serali, vittorie interne alla portata per Celtic e PSV contro Club Brugge e Shakhtar Donetsk.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X DOPPIA CHANCE + OVER 1,5 in Liverpool-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Celtic (in Celtic-Club Brugge, Champions League, ore 21:00)

(in Celtic-Club Brugge, Champions League, ore 21:00) Monaco o pareggio (in Monaco-Benfica, Champions League, ore 21:00)

(in Monaco-Benfica, Champions League, ore 21:00) PSV (in PSV-Shakhtar Donetsk, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Celtic-Club Brugge , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSV-Shakhtar Donetsk, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Liverpool-Real Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Monaco-Benfica, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Aston Villa-Juventus, Champions League, ore 21:00