Celtic-Club Brugge e Psv-Shakhtar, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Celtic-Club Brugge e Psv-Shakhtar sono valide per la quinta giornata della nuova Champions League. Dove vederle in tv, streaming, formazioni e pronostico

Sono dei punti davvero pesanti quelli che mettono in palio queste due partite. Punti che potrebbero decidere, oggettivamente, sia il passaggio del turno, attraverso i playoff, sia l’eliminazione di qualche squadra anche dalla possibilità di cercare di andare avanti nella massima competizione europea attraverso gli spareggi.

Diciamolo chiaramente: in entrambi i casi, per via della classifica, per via del livello di rosa superiore e per via di quelle che sono le problematiche che in questo caso soprattutto gli ucraini devono affrontare, ci sono delle squadre favorite e in grado, nell’arco dei 90 minuti, di riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Ad esempio il Celtic, in casa, ha dimostrato di riuscire a dare il meglio rispetto a quanto non gli riesca in trasferta. Gli scozzesi tra le mura amiche si esaltano, e questo è evidente, e hanno quindi le carte in regola per poter riuscire nel colpo grosso.

Stessa cosa possiamo dire del Psv: contro lo Shahktar, una formazione totalmente diversa da quella che abbiamo ammirato per diversi anni che anche per via di quello che è un conflitto che non accenna a diminuire è costretta a giocare le proprio partite interne lontano da quello che è il proprio stadio. E poi, anche a livello tecnico, è una squadra totalmente diversa. Insomma, non è facile gestire una situazione del genere e i risultati si vedono.

Dove vedere Celtic-Club Brugge e Psv-Shakhtar in diretta tv e in streaming

La sfida Celtic-Club Brugge e Psv-Shakhtar, valide per la quinta giornata della nuova Champions League, sono in programma mercoledì alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Ha un valore di 2.00 su Snai. L’affermazione del Psv è invece quotata a 1.40 su tutti i bookmaker citati prima.

Il pronostico di Celtic-Club Brugge

La vittoria degli scozzesi, in un match da almeno tre reti complessive, è assai pronosticabile.

Le probabili formazioni

CELTIC (4-2-3-1): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Furuhashi, Maeda.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Skov Olsen, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1