Addio Sinner, annuncio drammatico: incubo senza fine

Addio Sinner: l’azzurro potrebbe prendere una decisione clamorosa in vista del prossimo anno. Ecco l’annuncio di Volandri

Il 2024 di Jannik Sinner è stato un anno magico. Nessuno si aspettava e ovviamente sono ancora pochi quelli che ci credono, che potesse vincere due Slam, un’infinità di tornei, le Finals di Torino ed essere decisivo anche in Coppa Davis. Un Sinner monumentale.

Monumentale e nemmeno libero dai pensieri cattivi: c’è ancora da capire cosa deciderà il Tas di Losanna in merito alla richiesta di squalifica della Wada dopo il caso Clostebol a metà agosto. A chi gestisce questa situazione non è piaciuta, evidentemente, l’assoluzione. E quando le acque sembravano calme, è arrivata la notizia contro questa decisione che ha destato vero scalpore. Vedremo quello che succederà e intanto a gettare un po’ di “ombre” sul futuro di Sinner ci ha pensato il capitano non giocatore della Coppa Davis Filippo Volandri. Che ovviamente, come tutti i tecnici, guarda al futuro e non vuole mai accontentarsi.

Addio Sinner, lo scenario di Volandri

“Viviamo tempi non facili – ha proseguito Volandri – anche a livello di cronaca e regalare successi e un momento di felicità sportiva all’Italia è bellissimo. Poi è arrivato nei giorni scorsi anche il successo delle ragazze nella Billie Jean King Cup e sapete quanto teniamo a Tati (Garbin, ndr) e alle sue ragazze. Siamo orgogliosi di tutto il tennis italiano, al maschile e al femminile”.

Prima di questa uscita, che ha svelato qual è la pressione che si vive, ai microfono di Sky Sport a Volandri era stato chiesto se pensa ad un Sinner che potrebbe rinunciare alla Coppa David l’anno prossimo dopo quello che ha fatto nel corso degli ultimi due anni, quando è stato decisivo per la vittoria finale in entrambe le manifestazioni giocate a Malaga. “Sarebbe comprensibile. Averlo avuto qui è stato un onore e un privilegio, è qualcosa di speciale, intanto ci godiamo questo e da domani pensiamo alla prossima”.