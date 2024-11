Sinner, gliel’ha detto così: il messaggio rimbalza sui social

Sinner, la faccenda si fa sempre più intricata, ma non sembrano esserci altre interpretazioni.

Novella 2000 ha scelto di affrontare il caso Sinner-Kalinskaya con un titolo che è tutto un programma: “Fortunato in gioco, sfortunato in amore?”. Fino a questo momento al numero 1 del mondo è andata bene su entrambi i fronti, ma sembrerebbe, adesso, che la situazione si sia improvvisamente ribaltata. Perché, per la prima volta dopo tantissimo tempo, il tennista altoatesino sarebbe single.

Prima di incontrare la bella Anna stava con Maria Braccini, che potrebbe essere, secondo alcuni rumors, “responsabile” della rottura tra i due tennisti. Indiscrezioni da prendere con le pinze, non essendoci alcuna prova a supporto di tale ipotesi e considerando che potrebbe non esserci alcuna correlazione tra il fatto che la ragazza fosse a Torino durante le Finals e la separazione di Jannik da Anna. Di certo, in questa storia, almeno per il momento, c’è solo che lei non segue più lui sui social ormai da più di una settimana.

Non si è vista ai piedi della Mole e neppure a Malaga, dove il campione altoatesino si è battuto, insieme alla Nazionale azzurra, per conquistare la Coppa Davis. Eppure, nonostante fosse fisicamente lontana, la Kalinskaya ha comunque voluto lanciare un messaggio a Sinner. Sempre a patto che quello che ha postato si riferisca effettivamente a lui e non si tratti di una mera interpretazione romantica di una frase che potrebbe, in effetti, voler dire tutt’altro.

Sinner, brano e messaggio sono inequivocabili: c’è posta per il numero 1

Mentre Jannik era impegnato in Coppa Davis, Anna ha pubblicato nelle sue Instagram stories un post che sembrerebbe inequivocabile. Un bigliettino, cioè, contenente una frase che è difficile pensare possa non essere legata alla sua attuale situazione sentimentale.

“Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te”, c’è scritto nel biglietto, accompagnato, come se non bastasse, da una canzone dal titolo abbastanza “equivoco”. Il brano si chiama Missing pieces, ossia Pezzi mancanti, e ci sta che tutti, nessuno escluso, abbiano pensato che il suo pezzo mancante sia proprio il numero 1 del mondo.

Una possibile dichiarazione d’amore, rimbalzata subito sui social, che cozzerebbe, tuttavia, con il like che la Kalinskaya aveva messo, qualche giorno fa, ad un commento negativo rivolto proprio al campionissimo di San Candido. Tutto è molto confuso, insomma, e solo il tempo sarà in grado di dirci se la situazione sia risolvibile o se, invece, il sipario sia definitivamente calato su questa breve, ma intensa, storia d’amore a sfondo tennistico.