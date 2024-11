Camila Giorgi, indietro non si torna: porte sbarrate

Camila Giorgi non lo prende neanche in considerazione: argomento off-limits.

“Da anni volevo smettere, è una vita pesante quella della tennista. Ho rimandato a lungo, poi, a maggio, una mattina ho deciso, l’ho detto a mio padre. Lui è stato felice, è sempre stato dalla mia parte”. Fu con queste parole che, nel mese di dicembre, ospite a Verissimo, Camila Giorgi motivò la sua improvvisa decisione di lasciare il mondo del tennis.

Un addio del tutto inaspettato, se vogliamo, sebbene la stella di Macerata avesse già dato in passato, per la verità, qualche segnale di “insofferenza”. Non era più così continua già da tempo, ragion per cui sembrava evidente che non avesse più voglia e intenzione di immolare la sua vita allo sport come aveva fatto in passato. E così, da un giorno all’altro, aveva appeso la racchetta al chiodo senza dare conto a nessuno, neppure ai tifosi che, nel bene e nel male, l’avevano seguita con grande abnegazione.

Non un tributo, non una cerimonia in suo onore, ma non perché nessuno si sia adoperato per organizzarla, bensì per rispetto nei confronti della sua decisione di uscire di scena senza fare troppo rumore. Che poi rumore ne abbia fatto ugualmente è implicito, ma è un altro paio di maniche. Camila è pur sempre stata una campionessa ed era scontato che il suo addio al tennis non passasse inosservato come lei, forse, avrebbe voluto.

Camila Giorgi, non se ne parla proprio: è fuori discussione

Ancora oggi, in ogni caso, continua a parlare, quando interpellata, di quella decisione maturata in un qualsiasi giorno di maggio. Anche perché, a tal proposito, i suoi follower sembrano avere ancora tantissime cose da chiederle.

Non a caso, ogni volta che Camila lancia il box delle domande su Instagram, viene subito sommersa dalle domande più disparate, molte delle quali riguardano proprio il suo ritiro. E qualche ora fa, attraverso questa modalità, un suo sostenitore le ha esplicitamente rivolto questa domanda: “Esiste la possibilità di un tuo ritorno al tennis?”.

La risposta della Giorgi è stata perentoria: “Mai – ha scritto – quando chiudo una porta non la riapro più“. Quando, poi, le è stato chiesto se di tanto in tanto giochi ancora a tennis, ha stupito tutti ammettendo candidamente “No”. Con la racchetta Camila ha chiuso per sempre, insomma, tanto che il ritorno di fiamma non solo non è contemplato, ma non è neanche lontanamente possibile.