Gratta e vinci, ancora lui: investimento a colpo sicuro

Gratta e vinci, questa è l’ennesima conferma: vale la pena tentare.

Alzi la mano chi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di grattare l’ultimo simbolo di un Gratta e vinci e di scoprire, all’improvviso, di aver vinto una cifra megagalattica alla lotteria istantanea. Un sogno che si realizza solo in rare, rarissime, circostanze, ma tant’è. Se tutti fossimo destinati a questo, il gioco d’azzardo non avrebbe più ragione di esistere.

Invece esiste eccome ed è bello, di tanto in tanto, scoprire che vincere non è un evento poi così raro. Non è impossibile che accada, anzi, tanto è vero che, proprio nelle scorse ore, la dea bendata è tornata a colpire nel Bel Paese. Lo ha fatto intrufolandosi tra i simboli di un Gratta e vinci, ma non di uno a caso. Tra quelli, bensì, di uno dei tagliandi più fortunati in assoluto, l’amatissimo Mega Miliardario.

Iniziamo col dire che il teatro della vincita è la città di Latina, più precisamente l’Harry’s Bar che si trova all’angolo tra viale Petrarca e via dei Volsci. Qui un giocatore del quale non si conosce l’identità ha comprato il suo bel biglietto, mai pensando, naturalmente (come avrebbe potuto, del resto?), che sotto quella patina argentata potesse nascondersi una tale e sfacciatissima fortuna. Una di quelle fortune che davvero capitano poche volte nella vita.

Gratta e vinci, la dea bendata fa tappa a Latina

Con il biglietto della serie Mega Miliardario, quel giocatore ha messo a segno una vincita astronomica. Parliamo, udite udite, di 2 milioni di euro, una somma che cambia l’esistenza e che lo ha trasformato, nel giro di pochi istanti, in una persona ricca, ricchissima.

“Abbiamo ricevuto la chiamata da Lottomatica che ci informava della vincita – ha detto il titolare dell’attività – Non sappiamo chi sia il fortunato, ma siamo entusiasti per lui o lei. È emozionante sapere che il nostro bar abbia ospitato un momento così speciale. Speriamo davvero che questa somma possa cambiare la vita del vincitore in meglio”. E lo sperano in tanti, considerando che moltissimi concittadini hanno affollato l’attività nella speranza che la dea bendata fosse ancora lì.

Quel che è certo, indipendentemente da tutto, è che il Mega Miliardario è quasi una certezza. Investire in questo grattino ha regalato grandi soddisfazioni, nel tempo, a moltissimi giocatori. Segno che, probabilmente, è molto fortunato.