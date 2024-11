Sinner come Maradona: sequestro immediato, galeotti furono i social

Sinner, hanno fatto giusto in tempo: incredibile a Pozzuoli.

Hanno sempre dei nomi accattivanti e rievocativi perché questo, evidentemente, è un ottimo modo per incuriosire i potenziali clienti. E c’era da aspettarselo, allora, che in mezzo ai vari Cobra, Rambo e Lupo saltasse fuori, ad un certo punto, anche il nome dello sportivo dell’anno, del campione che tante gioie, in questi 12 mesi, ha regalato al pubblico italiano.

Parliamo di Jannik Sinner, nel caso in cui qualcuno non lo avesse ancora capito. Al quale, a quanto pare, è toccato in sorte lo stesso destino che toccò, qualche anno fa, ad un altro fenomeno di fama mondiale, ossia Diego Armando Maradona. Anche a lui, in passato, qualcuno ebbe la “geniale” idea di dedicare nientepopodimeno che un particolare tipo di ordigno da far esplodere in occasione delle feste. Simile nel funzionamento, ma non nell’estetica, a quello che si è scoperto essere stato creato in onore del numero 1 del tennis mondiale.

La bomba Sinner, così si chiama, è stata la protagonista indiscussa di questo settimana all’insegna della Coppa Davis. Era stata creata e lanciata in occasione del prossimo Capodanno, ma i carabinieri, da giorni sulle tracce di questo pericolosissimo ordigno, ne hanno sequestrato un enorme quantitativo prima che accadesse il peggio.

Sinner, pericolo scampato: maxi sequestro a Pozzuoli

Il maxi sequestro è avvenuto in provincia di Napoli, più precisamente in un appartamento di Pozzuoli. Qui le forze dell’ordine hanno rinvenuto 486 petardi illegali, tra cui parecchi “esemplari” della cosiddetta bomba Sinner, di colore arancione in onore, appunto, della zazzera del campione altoatesino.

Un 24enne, poi tratto in arresto, aveva messo in piedi una vera e propria santabarbara, mettendo seriamente in pericolo non solo se stesso, ma anche chi viveva nei paraggi dell’appartamento in cui custodiva il materiale illegale. I militari si sono messi sulle sue tracce grazie all’operazione di marketing che lo stesso aveva intrapreso sulle varie piattaforme social. Pubblicava video ad hoc su Telegram, Instagram, Facebook e Tik-Tok, sponsorizzando la possibilità di comprare i botti online e di averli recapitati, poi, in tutta Italia.

E così, grazie a queste tracce informatiche, è stato possibile scoprire dove conservasse quelle miscele esplosive, tutte rigorosamente provenienti dalla Cina. Prima, fortunatamente, che la bomba Sinner potesse mietere qualche vittima e che la situazione degenerasse ulteriormente.