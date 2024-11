Stella Rossa-Stoccarda, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Stella Rossa-Stoccarda è una partita valida per la quinta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Stella Rossa e Stoccarda, che si sfidano nel quinto turno della nuova Champions League, quella del girone unico che a quanto pare piace a molti, sono due squadre che difficilmente vedranno gli ottavi. Anzi, diciamolo meglio: sono due squadre che hanno una sola possibilità di andare avanti, tramite gli spareggi.

Una situazione che è ancora più difficile, o impossibile, per i padroni di casa che a metà cammino – come sappiamo sono otto le partite da giocare – sono fermi a zero punti in classifica. E hanno pure la peggior difesa del torneo, con sedici gol presi: la media è di quattro a partite, para para, che indica come dietro si balla e anche molto. Certo, di squadroni ne hanno affrontati, ed è difficile fare punti, ma le qualità tecniche sono quelle che sono quindi l’eliminazione è già dietro l’angolo.

Anche perché, nel match di mercoledì pomeriggio, lo Stoccarda potrebbe riuscire a fare bottino pieno, rilanciandosi in maniera prepotente nella classifica unica. I tedeschi, dopo aver battuto la Juventus e perso in casa contro l’Atalanta, in trasferta hanno dimostrato di avere le carte in regola per fare risultato con tutti. Ad esempio, in campionato, lo hanno fatto pure con il Leverkusen, un’altra squadra costruita per fare un campionato di vertice. Quindi non dovrebbero avere particolari difficoltà a vincere contro la Stella Rossa.

Dove vedere Stella Rossa-Stoccarda in diretta tv e in streaming

La sfida Stella Rossa-Stoccarda, valida per la quinta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 18:45. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda contro la Stella Rossa è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Ha un valore di 1.73 su Snai.

Il pronostico

Vittoria esterna per lo Stoccarda, che eliminerebbe, non ancora in maniera matematica ma quasi, la Stella Rossa dalla Champions League. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Stoccarda

STELLA ROSSA (4-3-2-1): Ilic; Seol, Spajic, Djiga, Rodic; Kanga, Elsnik, Krunic; Silas, Maksimovic; Ndiaye.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chase, Roualt, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Fuhrich; Toure.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3