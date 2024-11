Scommesse, Europa senza segreti: 50 mila euro con 7 partite

Scommesse, Europa senza segreti: il colpo è da quasi 50 mila euro con solamente sette partite pronosticate. E non ha investito nemmeno una grossa somma

Una scommessa clamorosa che, per forza di cose, doveva essere raccontata. Parliamo di 50 mila euro vinti, per la precisione un poco di meno così come potrete notare voi sotto, visto che vi riportiamo tutto il dettaglio della vincita, con solamente sette partite pronosticate.

E no, non parliamo di calcio ma di basket. E no, non ha investito migliaia di euro ma “solamente” 500euro. Era così sicuro, evidentemente, che la schedina potesse andare a buon fine, che ha deciso di giocarci sopra una bella cifra che gli permette, ovviamente, di cambiare le sorti della propria vita. Beh, forse in questo caso stiamo un pochino esagerando, non c’è che dire, ma 47mila euro e passa, tutti in una volta, sono davvero un grossissimo aiuto, uno di quelli che non solo nella vita quotidiana, ma anche nell’eventualità di un progetto, ti possono sicuramente aiutare, eccome.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Sette partite di Euro Lega di basket tutte andate a segno. Un vero e proprio colpo da maestro per il giocatore del sito PlanetWin365 – la giocata si trova in quella della settimana – che ha portato a casa poco più di 47mila euro con un bonus di oltre 5mila euro. Sì, perché tutte le partite giocate erano quotate abbastanza anche se nessuna superava due volte la posta, ma ci si avvicinava. Ecco, sotto potete serenamente vedere tutto quello che è successo. Sì, è stato un vero e proprio colpo da capogiro.