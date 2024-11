Coppa Davis, dove vedere gratis l’Italia di Sinner in diretta tv

Coppa Davis, tutto pronto a Malaga per l’esordio degli azzurri: Volandri si affida al numero uno del mondo per bissare il trionfo di un anno fa.

Neanche il tempo di riprendersi dalla “scorpacciata” delle Atp Finals che l’Italia tennistica è attesa da un altro grande appuntamento, l’ultimo di una stagione che ha regalato innumerevoli soddisfazioni all’intero movimento azzurro. A Malaga c’è da difendere il titolo vinto lo scorso anno in Coppa Davis, quando Sinner & Co. hanno messo fine ad un digiuno che durava dal lontano 1976.

Il capitano non giocatore Filippo Volandri confida di nuovo nel momento magico del numero uno al mondo, indiscusso protagonista in questo 2024 (2 Slam, 3 Masters 1000 ed il trionfo alle Atp Finals) per bissare lo storico successo del 2023. Secondo i bookmaker gli azzurri sono i principali favoriti per la vittoria della Coppa Davis. Dopo di loro alla Spagna di Rafa Nadal – per il maiorchino sarà l’ultimo torneo prima di appendere la racchetta al chiodo – e di Carlos Alcaraz, che ha debuttato ieri contro i Paesi Bassi.

Alla Final 8 che andrà in scena nella città andalusa ci sono pure Argentina, Stati Uniti, Australia, Germania e Canada. L’Italia debutterà domani, 21 novembre, contro i sudamericani: in palio un posto in semifinale contro statunitensi o australiani. Volandri, oltre a Sinner, ha convocato anche Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, per il doppio invece la scelta è ricaduta sugli specialisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Coppa Davis, le partite degli azzurri in chiaro su Rai 2

Il format è identico a quello dello scorso anno. Ogni accoppiamento prevede 2/3 incontri: due singolari in cui si sfidano tra di loro i numeri due e i numeri uno delle rispettive selezioni e successivamente l’eventuale doppio se dopo i primi due match il risultato dovesse essere in parità.

L’Italia non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio sull’Argentina, che farà di tutto per trascinare la sfida almeno al doppio decisivo. Capitan Coria ha chiamato tre validi singolaristi come Cerundolo, Baez ed Etcheverry, mentre i due doppisti sono Gonzalez e Molteni.

Tutto pronto, insomma, per l’atteso debutto dei campioni in carica. Ma dove è possibile vedere le partite della nostra nazionale di tennis? Sky trasmetterà tutte le gare in esclusiva per gli abbonati (streaming su NOW). I match degli azzurri, tuttavia, saranno visibili anche sulla Rai, ovviamente senza sborsare un centesimo. I canali dedicati all’evento sono Rai 2 e RaiSport HD, per lo streaming invece bisognerà sintonizzarsi su Rai Play, la piattaforma della tv di stato.