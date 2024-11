I pronostici di mercoledì 20 novembre: Brasileirao

I pronostici di mercoledì 20 novembre, in attesa della ripresa dei principali campionati europei oggi si gioca il Brasileirao, giunto alle battute finali.

Finita la sosta per le nazionali, in attesa della ripresa dei principali campionati europei, scende oggi in campo il Brasileirao, giunto alle battute finali: mancano solo cinque giornate alla fine. La lotta per il titolo è ancora aperta: davanti a tutti c’è sempre il Botafogo di Artur Jorge, che sogna una clamorosa ed indimenticabile “doppietta”. Il club di Rio de Janeiro, infatti, il prossimo 30 novembre disputerà anche la finale di Copa Libertadores nel derby tutto brasiliano con l’Atletico Mineiro.

Le due squadre faranno le “prove generali” del match che andrà in scena allo stadio “Monumental” di Buenos Aires tra 10 giorni proprio nella terzultima giornata, in una partita che ha sostanzialmente valore solo per il Botafogo, chiamato a difendere con le unghie e con i denti il vantaggio di 4 punti nei confronti del Palmeiras secondo in classifica.

I pronostici sulle altre partite

Margine di errore ridotto anche per le inseguitrici del Botafogo, costrette a vincerne il più possibile da qui al prossimo 8 dicembre per tentare di colmare il gap con la capolista. Il Palmeiras, a -4, non molla e l’ha dimostrato nell’ultima giornata battendo di misura il Gremio ma il Verdao rischia di pagare cara la sconfitta rimediata due settimane fa in casa del Corinthians, l’unica da agosto in poi.

Vittoria probabile pure per il Corinthians, una delle squadre più in forma nell’ultimo periodo: il Timao, grazie ai quattro successi di fila, ha recuperato diverse posizioni in classifica e non è neppure lontanissimo dal settimo posto, occupato proprio dal suo prossimo avversario, il Cruzeiro.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Atletico Mineiro-Botafogo, Brasileirao, ore 01:30

Vincenti

Corinthians (in Corinthians-Cruzeiro, Brasileirao, ore 15:00)

(in Corinthians-Cruzeiro, Brasileirao, ore 15:00) Athletico Paranaense (in Athletico Paranaense-Atletico Goianiense, Brasileirao, ore 20:30)

(in Athletico Paranaense-Atletico Goianiense, Brasileirao, ore 20:30) Flamengo (in Cuiaba-Flamengo, Brasileirao, ore 23:00)

(in Cuiaba-Flamengo, Brasileirao, ore 23:00) Palmeiras o pareggio (in Bahia-Palmeiras, Brasileirao, ore 22:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Athletico Paranaense-Atletico Goianiense , Brasileirao, ore 20:30

, Brasileirao, ore 20:30 Gremio-Juventude, Brasileirao, ore 23:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Criciuma-Vitoria , Brasileirao, ore 20:30

, Brasileirao, ore 20:30 Bahia-Palmeiras, Brasileirao, ore 22:00

Comparazione quota totale (OVER 2,5 + GOL): 12.08 GOLDBET ; 11.93 SNAI; 12.08 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Bragantino-Sao Paulo, Brasileirao, ore 20:30