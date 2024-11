Brasileirao, i pronostici sulla trentaquattresima giornata: titolo ancora in bilico

Brasileirao, il Botafogo a cinque giornate dalla fine deve difendere un margine di 4 punti: il Palmeiras spera in un suo eventuale passo falso.

Mancano solo 5 giornate al termine del Brasileirao, il massimo campionato calcistico brasiliano. La lotta per il titolo è ancora aperta: davanti a tutti c’è sempre il Botafogo di Artur Jorge, che sogna una clamorosa ed indimenticabile “doppietta”. Il club di Rio de Janeiro, infatti, il prossimo 30 novembre disputerà anche la finale di Copa Libertadores nel derby tutto brasiliano con l’Atletico Mineiro.

Le due squadre faranno le “prove generali” del match che andrà in scena allo stadio “Monumental” di Buenos Aires tra 10 giorni proprio nella terzultima giornata, in una partita che ha sostanzialmente valore solo per il Botafogo, chiamato a difendere con le unghie e con i denti il vantaggio di 4 punti nei confronti del Palmeiras secondo in classifica. Da agosto in poi il Fogao ha perso a malapena una partita – sconfitta indolore nella semifinale di ritorno con il Penarol – e quest’anno ha già battuto, pure abbastanza nettamente (3-0), l’Atletico Mineiro, brillante in Libertadores ma deludente nel Brasileirao. Gli uomini di Gabriel Milito non hanno più vinto una partita dopo il successo nella semifinale con il River Plate e sono a digiuno di successi da ben sette gare. Il rischio di restare fuori dalle prime 7, a questo punto, è molto concreto ma l’Atletico Mineiro, attualmente decimo in classifica, sembra ormai voler puntare tutto sulla coppa. Motivo per cui ipotizziamo un colpaccio del Botafogo, vicino a scrivere un’indelebile pagina della propria storia.

Il Palmeiras fa visita al Bahia

Margine di errore ridotto anche per le inseguitrici del Botafogo, costrette a vincerne il più possibile da qui al prossimo 8 dicembre per tentare di colmare il gap con la capolista.

Il Palmeiras, a -4, non molla e l’ha dimostrato nell’ultima giornata battendo di misura il Gremio ma il Verdao rischia di pagare cara la sconfitta rimediata due settimane fa in casa del Corinthians, l’unica da agosto in poi.

Gli uomini di Abel Ferreira sono leggermente favoriti nella sfida con il Bahia, squadra in piena corsa per un posto nelle prime sette ma reduce da 3sconfitte di fila (quattro nelle ultime cinque): i 3 punti dovrebbero arrivare anche se potrebbe non essere una passeggiata per il club paulista. Vittoria probabile pure per il Corinthians, una delle squadre più in forma nell’ultimo periodo: il Timao, grazie ai quattro successi di fila, ha recuperato diverse posizioni in classifica e non è neppure lontanissimo dal settimo posto, occupato proprio dal suo prossimo avversario, il Cruzeiro. Si può dare fiducia anche all’Athletico Paranaense, che soltanto pochi giorni fa si è preso lo scalpo dell’Atletico Mineiro: vittoria alla portata contro il fanalino di coda Atletico Goianiense, ad un passo dalla retrocessione matematica e disastroso fuori casa (appena 9 punti conquistati in 16 partite). Due trasferte che celano qualche insidia, infine, per Flamengo e San Paolo, impegnati rispettivamente contro Cuiabà e Bragantino, gare che non dovrebbero riservare grande spettacolo.

Possibili vincenti

Corinthians (in Corinthians-Cruzeiro, mercoledì 20 ore 15:00)

Athletico Paranaense (in Athletico Paranaense-Atletico Goianiense, mercoledì 20 ore 20:30)

Palmeiras o pareggio (in Bahia-Palmeiras, mercoledì 20 ore 22:00)

Botafogo (in Atletico Mineiro-Botafogo, giovedì 21 ore 01:30)

Brasileirao, le partite da almeno due gol complessivi

Athletico Paranaense-Atletico Goianiense, mercoledì 20 ore 20:30

Gremio-Juventude, mercoledì 20 ore 23:00

La partita da almeno un gol per squadra

Criciuma-Vitoria, mercoledì 20 ore 20:30

Bahia-Palmeiras, mercoledì 20 ore 22:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

RB Bragantino-San Paolo, mercoledì 20 ore 20:30

Cuiabà-Flamengo, mercoledì 20 ore 23:00

Atletico Mineiro-Botafogo, giovedì 21 ore 01:30

Comparazione quote

La vittoria del Botafogo è quotata a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Snai. Il segno “Under 2.5” in RB Bragantino-San Paolo è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

