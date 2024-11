Lotto, il terno è quello giusto: 150mila euro

Lotto, il terno è quello giusto e vale la bellezza di 150mila euro. Ecco cosa è successo in una delle ultime estrazioni del gioco

Eccoci di nuovo, a parlare, com’è giusto che sia, del gioco del Lotto. Sicuramente uno dei gioco più amati dagli italiani, sicuramente quello che permette di pensare in grande a tutti. Bastano pochi euro, così com’è la storia che vi stiamo per raccontare, per cambiare la propria vita. O per renderla migliore.

Nel corso di una delle ultime estrazioni infatti, in particolare in questo caso quella dello scorso 14 novembre, è bastato un solo terno per permettere a dei fortunati giocatori di portare a casa un bel malloppo che, diciamolo chiaramente, visto che si avvicina il Natale e con esso i regali da fare – che noia – aiutano e anche molto. E andiamo a vedere quindi, nel dettaglio, quali sono stati i numeri giocati che hanno portato a queste vincite succulente così come riportato, anche in questo caso come al solito, da Agimeg.it.

Lotto, ecco il terno vincente

“Nel capoluogo campano infatti sono stati realizzati 5 terni identici sulla ruota di Napoli (con i numeri: 15-79-89) che hanno regalato vincite per quasi 150.000 euro. La più alta, equivalente a 67.500 euro, è arrivata grazie ad una puntata di 15 euro. Le tre vincite da 22.500 euro sono arrivate grazie a tre giocate da 5 euro l’una. Stessa cifra puntata per la vincita da 9.750 euro, ma la giocata è stata suddivisa con 3 euro per l’ambo e 2 euro per il terno”.

Sì, avete letto bene: cinque terni identici sulla ruota di Napoli che hanno permesso di vincere, in totale, quasi 150mila euro. Ora, non sappiamo se tutti i fortunati sono legati tra di loro da vincoli sentimentali oppure sono parenti, fatto sta che è una notizia sicuramente particolare che lascia poco spazio ai commenti. Si vince con pochissimi soldi, basta solamente un poco di fortuna. Chissà, magari quei numeri era anche legati a un evento in particolare della città. Non si sa. Sono usciti. Ed è scattata, in maniera immediata, la giusta festa. Auguri a loro da parte di tutta la redazione de Ilveggente.it.