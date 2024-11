Ultim’ora Sinner, è tutto deciso: non ci sono più dubbi

Ultim’ora Sinner, è tutto deciso: ormai i dubbi si sono sciolti come neve al sole. Quello che ha fatto l’italiano rimarrà nella storia

Troppo forte, di un altro pianeta. Al momento, nel mondo, non c’è un solo tennista che possa mettere in difficoltà Jannik Sinner: lo abbiamo visto anche nella finale delle Atp Finals di Torino nella quale, Jannik, senza nemmeno sudare, ha battuto Fritz conquistando il suo primo titolo in Italia, nel suo Paese.

Uno strapotere messo in evidenza anche dai colleghi che, hanno capito, che per vincere in questo momento contro il numero uno della classifica servirebbe un miracolo. “C’è ancora margine” ha dichiarato Jannik alla fine del match contro l’americano che aveva già battuto nell’ultimo atto degli Us Open. Una dichiarazione quasi bellicosa, passateci il termine, verso tutti quelli che vorrebbero scalzarlo. Insomma, tutto semplicemente perfetto, tutto semplicemente unico per Sinner che, dopo questo giro a Torino, si trasferirà a Malaga dove cercherà di vincere insieme ai compagni di squadra la Coppa Davis.

Ultim’ora Sinner, primo posto in cassaforte

Ma la gita a Torino ha lasciato in eredità anche un altro fatto, inconfutabile: anche dopo il primo Slam dell’anno, quello in Australia, nel quale Jannik si presenterà da vincitore quindi con la pressione di dover difendere il titolo, c’è la certezza che rimarrà al primo posto nella classifica Atp anche alla fine di quel torneo.

A spiegare la situazione ci ha pensato tennisworlditalia.com: “Il divario tra l’azzurro e i principali rivali, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz su tutti, è così ampio che il 23enne di San Candido si è guadagnato questo privilegio a una partita ancora da disputare al torneo dei maestri, con la possibilità dunque di incrementare ulteriormente il bottino”. Sì, perché anche nel caso Sinner decidesse di non partecipare al torneo che lo ha fatto conoscere a tutto il mondo, non ci sarebbe nessun possibilità per i più vicini inseguitori di superare Sinner che quindi anche a gennaio sarà il numero uno della classifica Atp. Il modo migliore per prepararsi al meglio alle sfide che la carriera gli metterà davanti nel 2025. L’anno della riconferma che, come sappiamo, è sempre il più difficile.