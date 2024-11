Ungheria-Germania, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Ungheria-Germania è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Un gruppo, quello 3 di Lega A, in cui tutti i verdetti sono arrivati con una giornata d’anticipo. Ciò significa che i risultati della sesta ed ultima giornata della fase a gironi non stravolgeranno la classifica: Germania prima e già sicura del primo posto, Olanda seconda, Ungheria terza – i magiari in primavera dovranno giocare uno spareggio con una delle seconde classificate della Lega B per evitare la retrocessione – e Bosnia quarta, ormai senza alcuna possibilità di mantenere la categoria.

Davanti a tutti ci sono dunque gli uomini di Julian Nagelsmann, che sabato scorso hanno preso a pallate (7-0) la malcapitata Bosnia: in gol tutti i giocatori più talentuosi, da Musiala a Wirtz, passando per il centravanti “di riserva”, Kleindienst, che sta dimostrando di meritare la fiducia del commissario tecnico. Il bilancio della Germania in questa Nations League è di 4 vittorie e un pareggio e nell’ultimo anno l’unica sconfitta i tedeschi l’hanno rimediata nei quarti dell’Europeo casalingo, al termine di una sfida combattutissima contro la Spagna, in cui la Mannschaft avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più (di arrivare almeno ai rigori, per esempio). Nagelsmann, con la qualificazione e il primo posto già in tasca, proseguirà verosimilmente con gli esperimenti anche a Budapest nella sfida con l’Ungheria.

La selezione guidata dall’italiano Marco Rossi non ha demeritato ma le pesanti sconfitte in Germania (5-0) e in Olanda (4-0) hanno contribuito ad accendere i riflettori su una fase difensiva poco efficace contro la qualità degli attacchi delle big. In ogni caso all’Ungheria va dato merito di essere riuscita a vincere il duello a distanza con la Bosnia, evitando la retrocessione diretta in Lega B.

Come vedere Ungheria-Germania in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ungheria e Germania è in programma martedì alle 20:45 al Ferenc Puskas Stadium di Budapest, in Ungheria. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la nota piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Germania non dovrebbe “distrarsi” neppure in una partita che ha poco valore come questa: i tedeschi sono favoriti in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Ungheria-Germania

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Z. Nagy; Szoboszlai, Csoboth; Varga.

GERMANIA (4-2-3-1): Nubel; Henrichs, Koch, Schlotterbeck, Gosens; Andrich, Nmecha; Gnabry, Brandt, Sané; Kleindienst.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3