Bosnia-Olanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Bosnia-Olanda è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’Olanda di Ronald Koeman sabato scorso ha “passeggiato” sull’Ungheria, travolta 4-0 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Match praticamente senza storia, ma i 3 punti non sono bastati per insidiare il primo posto della Germania, già sicura di chiudere davanti a tutti (i tedeschi saranno teste di serie nel sorteggio dei quarti di finale) grazie ai 13 punti conquistati in cinque partite.

Gli Oranje, tuttavia, travolgendo i magiari (gol di Weghorst, Gakpo, Dumfries e Koopmeiners) hanno messo in cassaforte il secondo posto: nella fase ad eliminazione diretta ci saranno anche loro, visto che l’Ungheria, pur avendo solo 3 punti in meno, non può più scavalcarla in classifica. Ad ogni modo il loro percorso da settembre in poi non è stato così brillante: l’Olanda ha faticato nelle due sfide con la Germania – terminate 2-2 all’andata e 1-0 al ritorno – e nella prima gara con l’Ungheria non è andata al di là di un pareggio (1-1). Poca continuità, dunque, per una selezione che era reduce da un Europeo positivo, in cui grazie al tabellone favorevole si era spinta fino in semifinale, eliminata dall’Inghilterra. Koeman, insomma, può fare meglio. Retrocessione inevitabile invece per la Bosnia, ultima in classifica a quota 1 punto. Dzeko e compagni nella prossima edizione della Nations League giocheranno in Lega B, più consona probabilmente a quello che è il loro valore. Sconfitti 5-2 all’esordio dall’Olanda, i balcanici hanno ottenuto l’unico punto nel pareggio a reti bianche con l’Ungheria. Poi solamente batoste, compresa quella rimediata sabato scorso in Germania (7-0).

Come vedere Bosnia-Olanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bosnia e Olanda è in programma martedì alle 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia ed Erzegovina. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la nota piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Anche l’Olanda non dovrebbe avere problemi a scardinare la permeabile difesa bosniaca in una partita che ha poco senso: la selezione di Koeman segnerà con ogni probabilità dai 3 ai 6 gol.

Le probabili formazioni di Bosnia-Olanda

BOSNIA (5-3-2): Vasilj; Dedic, Katic, Bicakcic, Barisic, Burnic; Tahirovic, Huseinbasic, Hajradinovic; Dzeko, Demirovic.

OLANDA (4-2-3-1): Flekken; Rensch, de Ligt, de Vrij, Hato; Wieffer, Timber; Frimpong, Koopmeiners, Lang; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4