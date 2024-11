Sinner combinaguai: pasticcio in mondovisione

Jannik Sinner, ma che ci combini? Se ne sono accorti tutti: inchiodato dalle riprese.

È stato un anno bellissimo, ma anche molto difficile. Perché solo Jannik Sinner sa cosa si provi ad essere accusati – ingiustamente, sostengono l’Itia e il diretto interessato – di aver falsato il Tour assumendo una sostanza dopante. Seppur costellata da successi e soddisfazioni, dunque, questa stagione non gli ha riservato solo ed esclusivamente momenti felici.

Archiviata la trasferta a Torino, scoccherà per lui, adesso, l’ora delle Finals di Coppa Davis, che si disputeranno in quel di Malaga. Non avrà un attimo di tempo per riposarsi, il numero 1 del mondo, ma tant’è: lui è contento così. Soprattutto adesso che, finalmente, almeno nel suo team è tornato il sereno.

In seguito al terremoto Clostebol, come si ricorderà, Sinner aveva allontanato sia il preparatore atletico, Umberto Ferrara, che il fisioterapista, Giacomo Naldi, che avrebbero avuto alcune responsabilità nella contaminazione involontaria del campione. Decisione che non deve essere stata affatto facile per il campione di San Candido, legato ai suoi due coach tanto quanto agli altri membri della sua squadra, inclusi, appunto, i due professionisti che adesso non ne fanno più parte.

Sinner prende male le misure et voilà, il danno è fatto

Avrà a lungo temuto, dunque, che quella serenità fosse compromessa per sempre, ma si sbagliava. Diversi video circolati sui social durante i giorni delle Finals dimostrano concretamente che ha già instaurato un ottimo feeling anche con Marco Panichi e Ulises Badio, le new entry del suo team.

Si lavora tanto, tantissimo, ma dietro le quinte, tra un match e una sessione di allenamento, Jannik se la spassa un mondo in compagnia delle persone che lavorano insieme a lui. Più volte sono stati avvistati mentre palleggiavano in attesa dei match e c’è un video, in particolar modo, che ha fatto il giro del web. Perché questo filmato ha catturato, se vogliamo, un momento epico.

Sinner, Vagnozzi, Badio e Panichi stanno palleggiando come se nulla fosse quando, all’improvviso, prendendo la palla di tacco, Sinner non combina un gran bel pasticcio: il pallone sfonda un pannello fissato al soffitto. Un problema facilmente risolvibile, ma fantastica è stata la reazione del campione, che si allontana in imbarazzo per il guaio appena combinato. Per il quale, ne siamo certi, nessuno avrà comunque il coraggio di arrabbiarsi con lui.