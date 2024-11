Sinner, che disfatta: non c’è stato niente da fare

Sinner, per stavolta non è andata, ma c’è un aspetto positivo sul quale vale la pena soffermarsi.

Ai grandi numeri ci ha abituati Matteo Berrettini, che, nel 2021, alla sua prima finale Slam, aveva raccolto davanti alla televisione una mole impressionante di spettatori. Jannik Sinner aveva in un certo senso la strada già spianata, quindi, nel momento in cui ha iniziato a fare sul serio e a dare filo da torcere ai big del circuito.

Si può comunque dire, ad ogni modo, che l’altoatesino abbia egregiamente mandato avanti questa nuova “tradizione” e consolidato l’amore degli italiani nei confronti del tennis. Ecco perché non ci aveva stupiti neanche un po’, in tutta franchezza, scoprire che il suo match d’esordio alle Nitto Atp Finals di Torino era stato visto da, pensate un po’, 2,3 milioni di telespettatori. Il match contro de Minaur aveva avuto addirittura la meglio su Napoli-Inter, che aveva racimolato mezzo milione di telespettatori in meno.

Lo scorso martedì, quando Sinner aveva affrontato Fritz, ancor più gente si era sintonizzata, chi su Sky, chi sulla Rai, per godersi il secondo atto della sua cavalcata al torneo dei Maestri. In quell’occasione, il numero degli spettatori era salito nientepopodimeno che a quota 2,9 milioni. Tutto lasciava presagire, insomma, che Jannik fosse destinato a battere un altro record ancora. Cosa che invece, oggi lo sappiamo, non è accaduta.

Jannik Sinner, test fallito o forse no: numeri memorabili

La sfida più ostica, in tutti i sensi, è stata quella che il numero 1 del mondo ha disputato contro il russo Medvedev, che a lungo è stato la sua bestia nera. La partita ha forse perso di appeal nel momento in cui, ancor prima che i due scendessero in campo, l’azzurro si era già qualificato per le semifinali di Torino.

Ciò nonostante, 2,8 milioni di persone circa hanno voluto assistere al quindicesimo faccia a faccia tra i due big del circuito maggiore. Rinunciando, di fatto, ad un altro evento che, in quello stesso frangente, stava catalizzando l’attenzione di molti più spettatori. Ci riferiamo alla partita di Nations League tra il Belgio e l’Italia, che si è disputata alla stessa ora, ma su Rai1, e che ha attirato la bellezza di 6,8 milioni di telespettatori.

Questa gara l’ha vinta il calcio, insomma, sebbene sia doveroso sottolineare che non si possa parlare di test fallito su tutta la linea. Sinner è comunque riuscito a “rubare” allo sport nazionale quasi 3 milioni di spettatori, cosa che fino a qualche tempo fa sarebbe stata impensabile, impossibile.