Hamilton nella bufera: la mazzata è terribile

Hamilton nella bufera: le parole dell’ormai suo ex team principal mettono in evidenza alcuni aspetti dell’inglese che non si possono nascondere

Ormai ci siamo, siamo davvero vicini a vivere il sogno: Lewis Hamilton in tuta Ferrari nel prossimo Mondiale. La situazione, che conosciamo dall’inizio di quest’anno, ha raggiunto l’ultimo mese e mezzo di attesa, poi sarà tutto reale e i sogni diventeranno realtà.

Il pilota inglese, sette volte campione del mondo di Formula Uno, arriverà a Maranello con un unico obiettivo: quello di vincere l’ottavo campionato della sua clamorosa carriera e diventare in questo modo il pilota più vincente di tutti i tempi. Ovvio che non dipenderà solamente da lui ma anche dalle strategie che in casa Rossa verranno studiate a tavolino. E anche la macchina fa una grossa parte in tutto questo. Ma vedendo come si sta per chiudere questa annata, è evidente che la Red Bull sta perdendo un po’ di terreno e tutto lascia presagire, o almeno così si spera, che il prossimo anno possa essere uno bello importante per tutti, con la reale possibilità di mettere la parola fine al dominio di Max Verstappen.

Hamilton nella bufera: la rivelazione di Wolff

C’è stato comunque un momento nella carriera di Hamilton che avrebbe potuto creare una svolta clamorosa. A rivelarlo, nel podcast High Performance, è stato il team principal della Mercedes Toto Wolff.

“C’è stato un momento in cui abbiamo vissuto un momento davvero difficile nel 2016 dopo che Nico aveva vinto il campionato – ha ricordato – non ci siamo parlati per alcune settimane. Poi è venuto a casa mia perché gli ho detto che dovevamo parlare. Abbiamo trascorso molte ore e siamo usciti da questa discussione. È stato prima della festa di Natale, e quello che gli ho detto è che non possiamo non parlarci. Se c’è qualcosa che ci infastidisce, devi solo prendere il telefono e devi dirmelo. Quello è stato il fondamento della nostra relazione, amicizia e relazione negli anni a venire”. Un momento di crisi che ha portato poi ad una lunghissima storia d’amore che si concluderà tra poche settimane. Per la gioia, senza dubbio, dei tifosi della Ferrari.