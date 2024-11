Cambio di programma per Sinner: in panchina in Coppa Davis

Un doppio “peso” sulle spalle di Jannik Sinner: terremoto in Coppa Davis.

Tutti sono necessari, ma nessuno è indispensabile. Tranne che nel tennis, dovrebbe però specificare l’adagio in questione, che non tiene conto del fatto che per centrare certe imprese ci sono, eccome, dei personaggi insostituibili. In assenza dei quali la magia che si è avverata lo scorso anno potrebbe, purtroppo, non ripetersi.

E lo sa bene Filippo Volandri, capitano della Nazionale azzurra in Coppa Davis, alle prese con delle scelte delicatissime in vista delle Finals di Malaga. Il capitano del battaglione italiano dovrà decidere, da qui a breve, quali, tra i campioni che ha a sua disposizione, meriti più degli altri di volare alla volta della Spagna. La fase finale della competizione a squadre si disputerà dal 19 al 24 novembre e serviranno tanto il cuore quanto la testa, per mettere il sigillo sulla seconda edizione consecutiva.

Gira voce, ma in assenza di conferme ufficiali non possiamo dirlo con estrema certezza, che Volandri abbia già assemblato il suo quintetto da sogno. Dovrebbero farne parte – ma, lo ripetiamo, il condizionale è d’obbligo – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Potrebbe però esserci, al fotofinish, un cambio di programma che nessuno avrebbe mai e poi mai preso in considerazione. Uno scenario del tutto inaspettato.

Sinner vice di Volandri: la novità firmata Santopadre

Sinner, a meno di incidenti di percorso – facciamo tutti insieme i dovuti scongiuri – sarà il capofila della Nazionale azzurra. Vuole esserci e ci sarà, nonostante la stanchezza derivante dalle fatiche delle Nitto Atp Finals e malgrado i pochi giorni di recupero che gli rimarranno tra una competizione e l’altra.

Potrebbe tuttavia avere un ruolo ancor più delicato, come ha osservato Vincenzo Santopadre, ex allenatore di Matteo Berrettini, in un’intervista a tutto tondo rilasciata qualche ore fa a Ubitennis. Gli è stato chiesto di calarsi nei panni del capitano degli azzurri in Coppa Davis ed è stato in quel momento che si è lasciato sfuggire una proposta sconvolgente.

“Se dovessi scegliere io sinceramente andrei da un giocatore come Sinner, il numero 1 del mondo e mi confronterei con lui. È un ragazzo intelligente, oltre che un campione incredibile e ne parlerei con lui per prendere la decisione giusta insieme“. Sinner come possibile vice di Volandri, dunque, è il sogno, per nulla segreto, di Santopadre, saggio come sempre e lungimirante come pochi.