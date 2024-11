Berrettini fa come Sinner: cambiamento epocale per l’ex finalista di Wimbledon. Ecco cosa è successo nel circuito tennistico

Per un po’ di tempo nessuno conosceva Sinner e tutti gli occhi degli appassionati azzurri di tennis erano per Matteo Berrettini. Finalista di Wimbledon, il primo italiano di sempre a riuscire in questa impresa, sembrava dovesse spiccare letteralmente il volo da un momento all’altro.

Le cose, però, non sono andate come tutti noi sognavamo e speravamo: continui problemi fisici lo hanno meso ko e quindi è scivolato indietro nelle posizioni della classifica Atp ma soprattutto non è quasi mai riuscito a esprimersi a quelli che, evidentemente, sono i suoi livelli. Certo, il 2024 qualche soddisfazione gliel’ha pure regalata, visto che ha vinto qualche torneo in giro per il mondo. Ma ovviamente anche il romano vuole alzare il livello. E secondo le informazioni riportate da Il Tennis Italiano, avrebbe preso una decisione clamorosa per il suo futuro.

Berrettini come Sinner: ecco il nuovo preparatore atletico

Berrettini avrebbe deciso, infatti, di affidarsi ad un nuovo preparatore atletico: Umberto Ferrara. Se il nome vi dice qualcosa avete ragione, Ferrara è stato un elemento dello staff di Jannik Sinner fino a poco tempo fa e la sua esperienza con il numero uno del Mondo si è conclusa subito dopo la questione Clostebol.

🚨🚨🚨 ULTIM’ORA – Secondo @Tennis_Ita Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di Jannik Sinner 🇮🇹, dal 2025 lavorerà insieme a Matteo Berrettini 🇮🇹🤯 More 👇https://t.co/GSiZV9SVAj pic.twitter.com/ptIWEdMGFw — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 12, 2024

“Per Berrettini – si legge in questo caso su tennisworlditalia.com – si tratta di una scelta elaborata per migliorare ulteriormente un aspetto fondamentale di questo sport. Ferrara ha già dimostrato il suo valore durante le esperienze con Liudmila Samsonova, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e, appunto, Sinner. Con quest’ultimo ha raggiunto la vetta del ranking al termine del Roland Garros”. Insomma, Ferrara è decisamente una figura di spessore dentro il mondo del tennis e adesso si imbarca in questa nuova avventura per cercare di riportare Berrettini ai livelli che merita. Niente di ufficiale, al momento: però quando esce un’indiscrezione del genere sappiamo benissimo che qualcosa di vero c’è, eccome. Matteo, comunque, potrebbe anche non aver chiuso la propria stagione. All’orizzonte infatti c’è la fase finale della Coppa Davis e Volandri ancora non ha deciso chi convocare. O almeno, per meglio dire, per Berrettini c’è un ballottaggio all’orizzonte con Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.