Danimarca-Spagna, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Danimarca-Spagna è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Visto che l’ultima partita del girone la Spagna ce l’avrà in casa contro la Svizzera, è evidente che alla truppa di De La Fuente potrebbe bastare un pareggio per essere sicura di andare avanti da prima nella manifestazione e avere anche un sorteggio migliore nelle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Una Spagna in salute, sicuramente, che dimostra soprattutto di avere una enorme forza difensiva: nelle prima quattro gare di questo girone importante, visto che oltre Danimarca e Svizzera c’è anche la Serbia, le Furie Rosse hanno subito solamente una rete e ne hanno fatte otto. Insomma, gira tutto davvero alla perfezione. In Danimarca, in ogni caso, non sarà per niente semplice. I padroni di casa devono ancora riuscire a prendersi la qualificazione almeno come seconda forza di questo raggruppamento e il doppio impegno non è dei più facili da affrontare. Ovvio che i valori in campo sono molto diversi. Altrettanto ovvio che la Spagna sia davvero la favorita in questo match. Anche con delle defezioni importanti ovviamente, come quella di Morata in attacco che dopo il colpo alla testa subito in allenamento al Milan rimane in forte dubbio per il match di venerdì. Ma in un gruppo così importante, ricco di giovani di enorme valore tecnico, l’assenza del centravanti rossonero è ampiamente copribile.

Come vedere Danimarca-Spagna in diretta tv e in streaming

La sfida Danimarca-Spagna è in programma venerdì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

Il pronostico

In un match che alla fine si potrebbe concludere con almeno tre reti, la vittoria della Spagna sembra essere quasi scontata. Le Furie Rosse, quindi, con un turno d’anticipo, si prenderanno primo posto e qualificazione ai quarti di finale della Nations League.

Le probabili formazioni di Danimarca-Spagna

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Vestergaard, Nelsson, Bah; Andersen, Hjulmand, Hojbjerg, Gronbaek, Dorgu; Isaksen, Hojlund.

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz; Pedri, Merino, Nico Williams; Perez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3