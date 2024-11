Colpo di scena Valentino Rossi: UFFICIALE ha appena deciso

Colpo di scena Valentino Rossi: decisione UFFICIALE arrivata nelle scorse ore. Ecco cos’ha fatto uno dei piloti più forti di sempre

Nel momento in cui ha deciso di non salire più in sella, Valentino Rossi si è messo subito in moto per creare una sua scuderia dentro al Mondiale della MotoGp. Ovviamente, uno come lui, che ha passato tutta la vita a correre e lottare e a rischiare davvero tantissimo, non poteva fare altrimenti.

E allora ecco che è nato il team VR46, che è dentro al Mondiale e che ovviamente è uno che lancia soprattutto quei piloti che hanno del potenziale per il futuro. Nell’ultima gara del Mondiale che probabilmente, purtroppo, a meno di clamorosi colpi di scena, consegnerà a Jorge Martin il titolo sfilato all’italiano Pecco Bagnaia, non ci sarà l’infortunato Fabio Di Giannantonio. In Malesia era stato sostituito da Andrea Iannone, mentre nel prossimo weekend sarà Michele Pirro, storico collaudatore della Ducati, a scendere in pista per la prima volta nel corso di questa stagione. La prima è l’ultima, ovviamente, visto che poi andranno tutti in vacanza per qualche giorno prima di pensare, realmente, alla prossima annata.

Colpo di scena Valentino Rossi, Pirro in sella

“Prima di tutto voglio dire grazie al Pertamina Enduro VR46 Racing Team e a Ducati per questa bella occasione di chiudere la stagione in sella ad una MotoGP – ha detto Pirro al momento della presentazione nelle parole che sono state riportate da formulapassion.it – è sempre bello correre in questa categoria e poi anche con i colori di Valentino, che ringrazio insieme a Uccio e Pablo. Mando un grande abbraccio a Fabio, stava facendo davvero benissimo ma non essere al 100% della forma fisica su questa cilindrata è complicato e l’anno prossimo ha davvero una grande occasione con la GP25. Sarà interessante per me correre sulla GP23, potrò vedere dove abbiamo fatto degli step. Non ho aspettative per il GP, ma sono contento di correre, anche per tutta la popolazione di Valencia, e spero di onorare il team e il gruppo di lavoro”.

Sarò un fine settimana particolare e anche molto emozionante, perché sarà l’ultima gara di Marco Bezzecchi dentro al team di Valentino Rossi: l’italiano infatti lascerà per passare, insieme a Jorge Martin, al team ufficiale dell’Aprilia. “Sarà un weekend di pura emozione – ha dichiarato l’azzurro, che con VR46 ha conquistato in MotoGP tre vittorie e nove podi – prima di tutto ci tengo a mandare un grande abbraccio alla città di Valencia e a tutta la popolazione colpita dall’alluvione. Per quanto riguarda poi il mio ultimo GP con la squadra: sono state cinque stagioni cruciali per la mia carriera agonistica e per me come persona. Si chiude un bellissimo capitolo, sono pronto ad intraprendere una nuova avventura sportiva, ma rimangono tanti ricordi, tantissimi affetti e amicizie. Darò il massimo per chiudere al meglio con una bella gara tra i protagonisti”.