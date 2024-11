Atp Finals, Zverev molla e se ne va: Sinner è nei guai

Sinner fa infuriare Zverev: la reazione del tedesco fa il giro del web.

Le Nitto Atp Finals durano 7 giorni e quello che vediamo in televisione è solo una parte infinitesimale di ciò che accade ai piedi della Mole nella settimana dedicata al torneo dei Maestri. Oltre ai faccia a faccia sul cemento indoor, infatti, a Torino ne accadono veramente di tutti i colori. E lo sanno bene i tennisti in gara, che vengono spesso e volentieri coinvolti in appuntamenti, intervisti e sketch da non perdere.

Dietro le quinte della competizione che premierà, alla fine della fiera, il miglior singolarista della stagione, succede di tutto e di più. Si assegnano premi bizzarri, si fanno quiz improbabili, si rivolgono ai campioni in gara quesiti da un milione di dollari. Il fine ultimo, va da sé, è quello di mostrare al pubblico l’altro volto dei tennisti. Quello più leggero, quello più goliardico, quello che poco ha a che vedere con lo sport, insomma.

Nelle scorse ore, il protagonista di uno di questi bizzarri siparietti è stato proprio il principale favorito per la vittoria, vale a dire il nostro Jannik Sinner. Non v’è dubbio sul fatto che sia lui il beniamino indiscusso di questa edizione, non fosse altro perché innanzitutto è il numero uno del mondo e poi perché gioca in casa. E ancor prima di scoprire se vincerà o meno questa edizione delle Atp Finals, è giusto che si sappia che ha già vinto un altro prestigioso riconoscimento.

Trambusto alle Atp Finals: tutti lo vogliono

Nella clip circolata sui social nelle scorse ore, Jannik viene insignito di un titolo molto importante. Lo si vede ricevere, cioè, il premio per i capelli migliori delle Nitto Atp Finals.

Una cosa di cui gioire, se non fosse che, alle sue spalle, sbuca all’improvviso un avversario che non può credere alle proprie orecchie. Si tratta di Alexander Zverev, che sembra scioccato dal fatto che quel riconoscimento sia stato dato a Sinner e non a lui. “Ho lasciato i miei capelli crescere per tre anni, per avere questo premio, e adesso lo date a lui?”, chiede il numero 2 del mondo, che guarda in cam con un’espressione di (divertito) sconcerto.

Jannik Sinner wins the ‘best hair award’ at the ATP Finals in Turin Jannik: “I have the best hair?” Zverev: “I grew my hair for three years for this award and you’re giving it to him?” 😂😂😂 pic.twitter.com/LI3v8VtOdn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 11, 2024



Al che molla, gira sui tacchi e fa per andarsene, quando Jannik lo richiama e gli fa dono del piccolo trofeo ricevuto qualche istante prima. “Lo do a te”, dice a Zverev, porgendogli il premio, salvo poi confessare che sta scherzando e richiederlo indietro. Un siparietto tutto da ridere, insomma, per i due migliori giocatori del mondo.