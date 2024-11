Sinner, rogne per Kalinskaya: corteggiamento spudorato

Jannik Sinner, chi lo avrebbe mai detto? Anche lei è pazza del numero 1.

Non sbagliano a chiamarla Sinner mania. Da quando il campione altoatesino ha esordito nel circuito maggiore, il tennis azzurro non è stato più lo stesso. Jannik ne ha stravolto aspettative e orientamento, lasciando un’impronta indelebile e facendo in modo che anche gli insospettabili si avvicinassero allo sport che ha deciso di coltivare quando, ancora adolescente, ha lasciato le sue montagne per intraprendere una carriera che non sapeva ancora dove lo avrebbe portato.

Lo ha portato lontano, lontanissimo, nel pianeta dei campioni. E ci sta, allora, al netto delle sue imprese, che il fenomeno di San Candido abbia fatto breccia nel cuore di tutti. Perfino in quello di una persona che tende a tenere a bada l’entusiasmo ma che, per lui, ha fatto un’eccezione. Segno che Sinner è riuscito, ancora una volta, ad arrivare laddove nessun altro ha osato.

La persona di cui stiamo parlando è la giornalista e personaggio televisivo Selvaggia Lucarelli, che sappiamo essere agguerritissima quando c’è da ristabilire la verità e “punire”, di contro, chi ha commesso qualche errore. Di qualunque genere esso sia. Sue sono alcune delle inchieste più forti degli ultimi tempi e, per molte di esse, mettendoci la faccia è anche finita nel mirino degli haters. Cosa di cui poco si cura, ad ogni modo, essendo lei paladina della giustizia e costantemente affamata di verità com’è.

Dichiarazione d’amore per Sinner: l’ha detto per davvero

Fino a questo momento non si era mai espressa in merito all’affaire Sinner, che qualche mese fa, come noto, è risultato positivo al Clostebol. Per via, come si evince dalle carte dell’Itia, di una contaminazione che sarebbe stata del tutto involontaria.

Ci ha pensato uno dei suoi follower, però, a toglierle le parole di bocca, a chiederle un parere su quanto accaduto. Lo ha fatto attraverso il box delle domande, sollecitando la Lucarelli a dire la sua sulla questione del doping che ha coinvolto, suo malgrado, il numero 1 del mondo.

Al quesito “Ti piace Sinner e cosa pensi del suo caso?”, Selvaggia ha risposto scegliendo con cura le sue parole: “Lo amo follemente – ha scritto sui social – È incanto e disincanto“. Una “dichiarazione d’amore” in piena regola, la sua, che farà di sicuro piacere all’azzurro. Non accade tutti i giorni, del resto, di avere dalla propria parte un personaggio del calibro della Lucarelli, che della ricerca della verità ha fatto il suo mantra.