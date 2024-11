Irlanda-Finlandia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Irlanda-Finlandia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante né Irlanda né Finlandia abbiano nulla da chiedere a questo girone – davanti ci sono Grecia e Inghilterra che ormai devono solo capire chi andrà direttamente nella Lega A e chi invece dovrà giocare i playoff, la partita in questione ha un valore importante.

I padroni di casa hanno 3 punti in classifica mentre gli ospiti sono fermi a quota zero. Evidente che all’Irlanda basterebbe un pareggio per essere sicura, almeno, di non retrocedere in maniera diretta nella Lega C. E ovviamente, la sola vittoria irlandese in questo raggruppamento, è arrivata in trasferta e nella sfida d’andata: due a uno il finale, in rimonta, dopo la rete di Pohjanpalo, finlandese che come sappiamo gioca nel Venezia.

Ci sarà anche giovedì sera il lagunare, ma potrà davvero poco contro la “forza” della Finlandia. Sì, è scritto tra virgolette per un motivo semplice: in campo scenderanno comunque due squadre che non è che siano dei colossi del calcio europeo, tutt’altro. Ma tra loro due è evidente che ci sia anche una differenza che pende dalla parte irlandese. Occasione importante, quindi per gli uomini di Kanerva. Che non se la lasceranno sfuggire.

Come vedere Irlanda-Finlandia in diretta tv e in streaming

La sfida Irlanda-Finlandia è in programma giovedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Irlanda è quotata a 165 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Così come successo nel match d’andata, anche nella serata di giovedì entrambe le formazioni potrebbero trovare la via della rete. Gara quindi che sembra essere abbastanza indirizzata verso i padroni di casa che partiranno all’assalto e che potrebbero anche sbloccarla nella prima parte del match.

Le probabili formazioni di Irlanda-Finlandia

IRLANDA (3-5-2): Kelleher; O’Shea, Collins, Scales: Ogbene, Szmodics, Cullen, Knight, Brady; Azaz, Ferguson.

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Galvez; Kamara, Schuller, Walta; Lod, Pohjanpalo, Keskinen

POSSIBILE RISULTATO: 3-1