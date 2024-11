I pronostici di lunedì 11 novembre: Atp Finals, Serie C e altri campionati

I pronostici di lunedì 11 novembre: ci sono tre partite di Serie C e altri campionati minori, protagonista il grande tennis con le Atp Finals.

Nuova sosta per le nazionali in Europa, i riflettori sono così puntati sul tennis dove sono già iniziate le Atp Finals. Oggi sono previsti due incontri, Alcaraz-Ruud alle 16:00 e Zverev-Rublev alle 20:30.

Dopo la Laver Cup, Casper Ruud ha faticato un bel po’: ha vinto solo una (contro Sonego) delle sei partite del Tour che ha disputato. Carlos Alcaraz, seppure non al massimo della forza, dovrebbe spuntarla in due set ma allo stesso tempo tempo dovrebbe concedere almeno otto games all’avversario che resta comunque uno dei migliori tennisti del circuito.

Vittoria in due set altamente probabile anche nell’altro incontro che si disputerà in serata, con Zverev favorito su Rublev.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Hobro-Hillerod in Danimarca, Hemel Hempstead Town-Weston nella Conference South inglese, Hapoel Kfar Shelem-Bnei Yehuda in Israele, Al Khor-Al Gharafa e Al Shamal-Al Wakrah in Qatar e Vila Nova-Ponte Preta nella Serie B brasiliana.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 + OVER 19,5 GAMES in Alcaraz-Ruud, Atp Finals, ore 14:00

Vincenti

Velez Sarsfield (in Deportivo Riestra-Velez Sarsfield, Argentina, ore 20:00)

(in Deportivo Riestra-Velez Sarsfield, Argentina, ore 20:00) Zverev (in Zverev-Rublev, Atp Finals, ore 20:30)

(in Zverev-Rublev, Atp Finals, ore 20:30) Padova (in Padova-Novara, Serie C, ore 20:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hobro-Hillerod, Danimarca prima divisione , ore 19:00

, ore 19:00 Hemel Hempstead Town-Weston , Conference South , ore 18:30

, , ore 18:30 Hapoel Kfar Shelem-Bnei Yehuda, National League Israele, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Khor-Al Gharafa , Qatar Stars Cup, ore 15:30

, Qatar Stars Cup, ore 15:30 Al Shamal-Al Wakrah , Qatar Stars Cup, ore 15:30

, Qatar Stars Cup, ore 15:30 Vila Nova-Ponte Preta, Serie B Brasile, ore 22:30

Comparazione quota totale (Scelta del Veggente + vincenti): 5.77 GOLDBET ; 29.57 SNAI; 5.77 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1-2 SET BETTING in Bolelli S / Vavassori A – Bopanna R / Ebden, Atp Finals, ore 18:30