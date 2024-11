Union Berlino-Friburgo, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Union Berlino-Friburgo è una partita valida per la decima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha voglia di ripartire subito l’Union Berlino dopo il match senza storia di Monaco di Baviera, stravinto 3-0 dal Bayern Monaco sabato scorso. Una sconfitta per certi versi prevedibile ma che non “sporca” l’ottimo percorso che sta facendo il club capitolino in questa prima parte di stagione: la squadra di Bo Svensson, prima della gara dell’Allianz Arena, aveva collezionato tre risultati utili consecutivi (vittorie con Kiel e Borussia Dortmund e pareggio con l’Eintracht Francoforte) avvicinandosi alle posizioni europee.

Non male se confrontiamo gli attuali numeri con quelli della passata stagione, che fu un autentico disastro ed in cui l’Union Berlino passò dall’euforia per la prima partecipazione alla Champions League alle tribolazioni per una salvezza raggiunta soltanto nelle utime giornate di Bundesliga. Vedremo se gli Eisernen riusciranno a voltare pagina nel match casalingo con il Friburgo, che alza il sipario sulla decima giornata del massimo campionato tedesco. Grifo e compagni hanno un punto in più in classifica, sono sesti (piena zona Europa) ed hanno ben poco da rimproverarsi, soprattutto se si tiene conto del fatto che il club della città della Foresta Nera è solo all’inizio di un nuovo ciclo dopo l’addio del tecnico Christian Streich, sostituito da Julian Schuster. Domenica scorsa il Friburgo ha fatto registrare il primo pareggio stagionale, fermato sullo 0-0 dal Mainz: era da fine settembre che i biancorossi non restavano a secco di gol.

Come vedere Union Berlino-Friburgo in diretta tv e streaming

La sfida tra Union Berlino e Friburgo, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Si profila un match equilibrato tra due squadre che si sono rese protagoniste di un avvio positivo. Pronostico aperto per quanto riguarda il risultato finale: probabile che entrambe riusciranno a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Friburgo

UNION BERLINO (3-4-3): Rønnow; Doekhi, Vogt, Leite; Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe; Jeong, Jordan, Vertessen.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Osterhage; Dōan, Dinkçi, Grifo; Adamu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1