Lecce-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lecce-Empoli è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Umori diametralmente opposti per Lecce ed Empoli, due squadre partite con l’obiettivo della salvezza ma in questo momento separate da ben 6 punti in classifica. Se la passano male i salentini, momentaneamente ultimi a quota 8 punti (gli stessi di Venezia e Monza, ma lagunari e brianzoli hanno una differenza reti migliore), con il peggior attacco del torneo – a malapena 4 reti segnate – e la terza difesa più perforata (20).

Sono invece a un tiro di schioppo dalla parte sinistra della graduatoria i toscani, undicesimi a quota 14 punti insieme al Torino. La squadra di Roberto D’Aversa (allenatore che nello scorso campionato era proprio alla guida del Lecce, avventura terminata con l’esonero in seguito al pugno rifilato all’attaccante del Verona Henry) ha realizzato 4 gol in più dei giallorossi ma dietro è solidissima: hanno subito meno reti solamente di Juventus e Napoli. Le uniche sconfitte degli azzurri sono arrivate contro avversari che attualmente gravitano in zona Champions League (Lazio, Napoli e Inter) e lunedì scorso Ismajli e compagni sono tornati a vincere dopo oltre un mese aggiudicandosi lo scontro diretto con il Como, battuto 1-0. Nuova sconfitta invece per il Lecce, trafitto da un gol di Orsolini a Bologna (1-0): è durata poco l’euforia per il successo conquistato pochi giorni prima nello scontro salvezza con il Verona, che aveva reso meno traballante la panchina di Luca Gotti.

Lecce-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Gotti dovrebbe riproporre lo stesso undici di Bologna: sarà 4-2-3-1, cercando di sfruttare la velocità di Banda e Dorgu sugli esterni. In attacco giocherà Krstovic, supportato da Pierotti. In mezzo Ramadani e Rafia. Sempre lunga la lista degli indisponibili: mancano all’appello Bonifazi, Hasa, Marchwinski, Burnete e Pierret.

Infermeria piena anche in casa Empoli, che si recherà in Salento senza diversi giocatori (tra cui Fazzini, che ne avrà fino a dicembre). Ballottaggi a centrocampo e in attacco tra Henderson e Haas e tra Colombo e Pellegri.

Come vedere Lecce-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Empoli è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Empoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il pareggio è quotato invece a 2.95 su Goldbet e Lottomatica e a 3.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Empoli dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in uno scontro diretto che non si preannuncia spettacolare: i gol complessivi saranno verosimilmente meno di tre.

Le probabili formazioni di Lecce-Empoli

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani; Dorgu, Pierotti, Banda; Krstovic.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Solbakken, Colombo.

Lecce-Empoli: chi vince? Lecce

Pareggio

Empoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1