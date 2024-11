Rayo Vallecano-Las Palmas, Liga: tv, formazioni, pronostico

Rayo Vallecano-Las Palmas è una partita valida per la tredicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ha iniziato assai bene la stagione il Rayo Vallecano, che ospita, nella prima gara della 13esima giornata della Liga spagnola il Las Palmas. Sono 16 i punti conquistati fino al momento dai padroni di casa che si trovano solamente a tre lunghezze dalla zona Europa. Che no, non è ovviamente l’obiettivo stagionale, e nessuno ci pensa. Adesso l’unico pensiero è quello di prendersi la quota per la salvezza nel minor tempo possibile, poi si vedrà.

Andare alla sosta con una vittoria, comunque, sarebbe un’ottima cosa. Anche perché il Las Palmas è una squadra che per ora è nella zona rossa, con nove punti conquistati e ventuno gol subito fino al momento. Non è la peggior difesa del campionato, ma è evidentemente una squadra che ha subito tantissimo e che rischia di lasciarci le penne anche nell’impegno della serata di venerdì. Il Rayo Vallecano nelle ultime cinque uscite ha vinto tre volte e pareggiato una, quindi lo stato di forma è sicuramente importante e da tenere in considerazione. Non se la passerebbero male nemmeno gli ospiti, ad essere onesti, ma il Las Palmas fuori ha vinto solamente una volta (contro il Valencia), e poi è sempre tornato a casa con zero punti. Dovrebbe essere così anche stavolta.

Come vedere Rayo Vallecano-Las Palmas in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Las Palmas, valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Troppo ghiotta l’occasione per il Rayo Vallecano: andare alla sosta con ulteriori tre punti darebbe la possibilità di lavorare con molta serenità nel corso delle prossime due settimane. Sì, una vittoria dei padroni di casa, in un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive, è ampiamente preventivabile.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Las Palmas

RAYO VALLECANO (4-4-2): Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Chavarria; De Frutos, Valentin, Gumbau, A Garcia; Palazon, Camello.

LAS PALMAS (4-3-3): Horkas; Rozada, Suarez, McKenna, Munoz; K Rodriguez, Essugo, Campana; Sandro, F Silva, Moleiro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1