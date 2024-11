Sinner, che ingordo: non ne ha mai abbastanza

Sinner, ecco quanto potrebbe vincere il numero 1 del mondo a Torino.

Non dovrebbe stupirci più nulla, dopo aver assistito al Six Kings Slam che è andato in scena in Arabia Saudita. Almeno in teoria. Già, perché nella realtà, poi, ci stupisce ugualmente – sarebbe strano il contrario, del resto – scoprire quanto potenzialmente possano vincere i tennisti in occasione dell’evento che avrà inizio tra qualche giorno.

Le Nitto Atp Finals sono ormai dietro l’angolo – il sorteggio si è svolto nella giornata di giovedì a Torino, mentre la gara vera e propria avrà inizio il 10 novembre – ed è giusto sottolineare che in ballo non c’è il solo, seppur prestigiosissimo, titolo di Maestro. Gli otto migliori singolaristi della stagione potrebbero mettere le mani, parallelamente, su un bottino che definirlo stratosferico non renderebbe bene l’idea di quanto ghiotto sia il prize money di questa edizione dell’evento.

Iniziamo col dire che sarà la più ricca di sempre e che il record dello scorso anno è stato prontamente superato, seppur di “poco”. Se nel 2023 il torneo dei Maestri metteva in palio 15 milioni, ai partecipanti di quest’anno si offre un bottino complessivo di 15 milioni 250mila dollari americani. Un incremento che, pur non essendo notevole, è ugualmente valido per il record.

Prize money da record alle Nitto Atp Finals

Per il re delle Atp Finals il torneo staccherà un assegno da ben 4,88 milioni di dollari, ma solo nel caso in cui trionfi senza aver perso nessuna delle partite. Spetterà qualcosina in più alla regina delle Finals femminili: se imbattuta a Riyad, porterà a casa ben 5,15 milioni di dollari.

Gongoleranno tutti, in ogni caso. Gli assegni in palio sono tutti piuttosto consistenti e lo si evince del fatto che, giocando tutte e 3 le partite del girone, i tennisti incasseranno 331mila dollari. Ogni vittoria ne vale 396mila, motivo per il quale la trasferta a Torino non sarà stata vana neanche nella peggiore delle ipotesi. Il che rende ancor più interessante, naturalmente, la sfida tra Maestri, che secondo i bookmaker potrebbe essere vinta dall’ingordo Jannik Sinner. Il cui patrimonio, già elevatissimo, crescerà dunque ulteriormente, una volta archiviata la sfida ai piedi della Mole.

Quanto ai tennisti che prenderanno parte al torneo di doppio, come Andrea Vavassori e Simone Bolelli, ci sono in palio 134mila dollari a coppia per la sola partecipazione. Le vittorie nel girone valgono 96mila dollari e il duo vincente imbattuto incasserà 959mila dollari.